Koronavírus-járvány

Versenyt futnak az iskolák a koronavírussal

Az Operatív Törzs jelenleg 156 óvodában egy-egy csoportot érintően (5%), 117 óvodában (4%) és 55 általános iskolában (2%) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 384 általános iskolában egy-két osztályt (15%) és 97 általános iskolában (4%) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet – derült ki az operatív törzs kedd reggeli közleményéből.



A korábbi adatokkal összevetve látni, hogy a számok drasztikusan romlanak. Alig egy héttel ezelőtt még csak az iskolák 2%-ában volt digitális tanrend, mostanra ez az arány 4%-ra emelkedett.



A koronavírus brit mutációjának a megjelenésével az iskolák egy olyan ponttá váltak, ahol a járvány gyorsan terjed. Ez azért következhetett be, mert a korábbi változathoz képest 50-70%-kal gyorsabban terjed a brit variáns. Vagyis amíg a korábbi vírusváltozatokat valamennyire kordában lehetett tartani a maszkviseléssel és a bevezetett védekező intézkedésekkel az iskolákban, addig az egyébként is terjedő korábbi változat a brit mutációval kiegészülve már egyre több esetben bénítja meg az oktatást. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az új mutáns a fiatalabbak körében is erőteljesebben fertőz, a régiós országokban is gyerekek között terjed a fertőzés.



A Pedagógusok Szakszervezete úgy látja, hogy a fertőzések nagy száma miatt tantermen kívüli oktatást kellene elrendelni az általános iskolákban is – közölte a Portfolio megkeresésére Szabó Zsuzsa, a szervezet elnöke. Emlékeztetett, hogy Müller Cecília országos tisztifőorvos is azt mondta március elsején: mérlegelik a digitális oktatásra való átállás lehetőségét.



Megkérdezték, hogy kérvényezték-e már a kormányzatnál, hogy zárják be az iskolákat. „A PSZ a köznevelési államtitkárnak írt levelet, kérve a távoktatás elrendelését az általános iskolákban is. Azt is kértük, hogy a tantermen kívüli oktatás idején a kisebb gyermekkel otthon maradó egyik szülő kapjon 100 százalékos táppénzt, hiszen például az alsósok nem maradhatnak otthon felügyelet nélkül, és a tanulásban is segítségre van szükségük” – válaszolta kérdésünkre Szabó Zsuzsa.



Korábban levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnököt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Országos Választmánya, hogy rendelje el a digitális munkavégzést valamennyi köznevelési intézményben és a szakképzés területén a koronavírus-járvány miatt. Az intézmények nagy része már érintett valamilyen formában a járványügyi intézkedésben: egyre több intézményben kell részlegesen vagy teljesen zárást elrendelni, és egyre több pedagógus betegszik meg, kerül kórházba. A vírus új variánsairól érkező információk szerint pedig nemcsak a dolgozók egészsége van fokozott veszélyben, hanem a tanulók és hozzátartozóik biztonsága is - értékelték.

Ismertették, hogy a pedagógustársadalom átlagéletkora 54 év, és sok közöttük a krónikus beteg, az oktatási intézmények munkavállalói ennek ellenére nincsenek kiemelt helyen az oltási programban, ezért oltásuk nem is történt meg. Még a bentlakásos intézményekben, gyermekotthonokban dolgozó pedagógusokat sem oltották be - tették hozzá.



Kásler Miklós Emmi-miniszter a harmadik hullám felfutása miatt ma reggel járványügyi szigorításokat lengetett be. Az iskolabezárások és szünetek mellett a boltok nyitvatartásán lehetne szerinte szigorítani, és „még sok minden más” is lehetséges az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere szerint. Hétvégén Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője mondta, hogy megfontolandó lenne, hogy digitális oktatásra álljanak át az alsó tagozatokban is.