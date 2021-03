Koronavírus-járvány

Kovács Zoltán a CNN-nek: az oltás nem politikai kérdés

Az oltás nem politikai kérdés, hanem hatékonyság és megbízhatóság kérdése - hangsúlyozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hétfőn a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában.



Az államtitkár arra a kérdésre, hogy miért használja Magyarország az Európai Unión kívüli vakcinákat, azt válaszolta: a kínai, valamint az orosz vakcinát is sok helyen alkalmazzák a világon, és Magyarország bízik a tudósaiban és orvosaiban, akik jóváhagyták ezeket az oltásokat.



Kovács Zoltán úgy fogalmazott: "Nyilvánvaló, hogy az uniós stratégia - összehasonlítva az izraeli, vagy akár az amerikai stratégiával - kudarcot vallott."



A brüsszeli bürokrácia nem tudott gyors és azonnali döntéseket hozni, és legalább két hónappal lemaradtunk - mondta a magyar politikus. Hozzátette: mindenki tudja, hogy a harmadik hullámmal szemben - amely jelenleg Magyarországot is sújtja - az egyetlen ellenszer az oltások ütemének felgyorsítása; "az a jó oltás, amit már beadtak".



Kovács Zoltán kifejtette: Magyarország az oltások beszerzésével kapcsolatban is tartja magát az európai előírásokhoz.



"Egyetlen szabályt sem szegtünk meg, hanem kiterjesztettük a stratégiánkat a nem nyugati forrásokra is." A magyar kormány várakozásai szerint mind az orosz, mind a kínai vakcina használatát néhány héten belül jóváhagyja az Európai Unió is - közölte.



Jelenleg az idővel versenyzünk, mert az újabb koronavírus-variánsok - mint a brit vagy a dél-afrikai mutáció - gyorsabban terjednek, mint az eredeti vírus - tette hozzá az államtitkár. Úgy fogalmazott: "a sürgősség határozza meg a magyar stratégiát."



Azt látjuk a számokból, hogy a harmadik hullám lesz az eddigi legnehezebb - jelentette ki Kovács Zoltán.



Azzal kapcsolatban, hogy a magyar lakosság hogyan fogadta az orosz és a kínai vakcinát, Kovács Zoltán kifejtette: vannak akik - ugyanúgy ahogy korábban a nyugati oltások esetében is - szkeptikusak, de "azt látjuk: a magyarok megértik a lényeget, hogy az alól a pszichés nyomás alól, amelyben éltünk az elmúlt egy évben csak az oltás segítségével szabadulhatunk fel".



Az államtitkár hozzátette: Orbán Viktor miniszterelnök - akit vasárnap oltottak be a kínai vakcinával - példát mutatott, hogy az országban minden elérhető oltás, amelyet magyar tudósok és orvosok engedélyeztek, megbízható és hatékony.



A magyar ellenzék keleti vakcinákkal szembeni tiltakozásával kapcsolatban Kovács Zoltán azt mondta: "mindannyian tudjuk és látjuk, hogy a magyar ellenzék számára semmi sem drága. Ami azt illeti, az a stratégiájuk, hogy minél rosszabb az ország számára, annál jobb nekik".



"Az a sok hazugság, ami az ellenzék részéről elhangzik a nem európai oltásokkal kapcsolatban, azt bizonyítja, hogy alapvetően oltásellenesek, félelmet és bizalmatlanságot gerjesztenek a lakosság körében" - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor miniszterelnök részéről - válaszul a jogállamisági kritikákra - politikai döntés volt-e a még az Európai Unió által nem engedélyezett keleti oltások használata, Kovács Zoltán azt mondta: minden a kormány által meghozott döntés politikai döntés.



"Az elmúlt évtizedben számtalan kritikát és vádat kaptunk az európai bürokrácia minden sarkából. Ugyanakkor - például a gazdaság és a szociálpolitika területén is - bebizonyítottuk, hogy vannak megoldások az úgynevezett európai megoldásokon kívül is" - fogalmazott az államtitkár.



Kovács Zoltán hozzátette: "A filozófiánk nagyon egyszerű. Mi vagyunk Európa, tehát nem Brüsszel feladata, hogy megmondja, mit tegyünk. Mi döntjük el, hogy mi a legjobb a magyaroknak és a legfontosabb visszajelzés a választók döntése, akik Orbán Viktor kormányát háromszor is megválasztották, kétharmados felhatalmazással."