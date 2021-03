Koronavírus-járvány

Néhány országból korlátozás nélkül be lehet lépni Magyarországra

Néhány országból korlátozás nélkül be lehet lépni Magyarországra - közölték hétfő este a kormány honlapján.



A kormany.hu azt írta: a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet alapján a külügyminiszter felhatalmazást kapott arra, hogy a belügyminiszterrel közösen rendeletben állapítsa meg azokat az államokat, ahonnan gazdasági vagy üzleti célú útról Magyarországra hazatérve a magyar állampolgár hazánk területére korlátozás nélkül beléphet.



Ugyanez a lista tartalmazza azokat az államokat is, amelyek állampolgára, vagy amely államban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult személy gazdasági vagy üzleti célból Magyarország területére korlátozás nélkül léphet be. Mostantól ebbe a körbe tartozik az Amerikai Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India, Indonézia, Izrael, Japán, Koreai Köztársaság, Törökország, Ukrajna, Szingapúr, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek - közölték.