Katasztrófa

Megköszönte Magyarország anyagi segítségét a 2016-os földrengésben összeomlott, európai jelentőségű bencés kolostor veze

Köszönetet mondott a magyar nemzet adományáért a bencés rend megalapítójának szülőhelyeként is számon tartott olaszországi település, Norcia székesegyházának perjele Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levelében - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár hétfőn.



Benedict Nivakoff norciai bencés perjel tájékoztatta Orbán Viktort, hogy célba ért Magyarország "nagylelkű 170 millió forintos adománya", amellyel a magyar kormány a Hungary Helps Program keretében a 2016-os olaszországi földrengésben összeomlott székesegyház és kolostor újjáépítését támogatta.



A bazilikát Nursiai Szent Benedek, Európa védőszentje, a bencés rend megalapítója valamint testvére, Szent Skolasztika szülőhelyén építették; mind szakrális mind kultúrtörténeti szempontból kiemelten jelentős európai helyszín.



A bencés perjel köszönő levelében azt írta: Benedek 1500 évvel ezelőtt megalapította az első kolostort Olaszországban, és évszázados, még ma is tartó hatása van a nyugati civilizációra; ezzel részeseivé válunk egy szellemi hagyománynak, amely a Szentháromságban gyökerezik, és kifejeződik a világon, "mindennap látjuk, belélegezzük". A "szeretet élete", amelyet Szent Benedek tanított, eljuttatta az embereket Istenhez, az örökkévalósághoz és így a boldogsághoz is - írta az egyházi vezető.



Magyarország adománya a norciai projektünkhöz annak a reménynek a jele, hogy még mindig érdemes Istenért élni és építeni - fogalmazott Benedict Nivakoff, hozzátéve: "a mai világban nagyon ritka az ilyen meggyőződésű kormányzat. Sokak számára az egyház csak akkor hasznos, ha valami praktikus dolgot csinál, pedig amikor egy kolostor a létezésével Istenre mutat, akkor segít abban, hogy a mai problémákat megfelelő perspektívában lássuk. Szent István, akárcsak Szent Benedek, rendet hozott a káoszba, és az önök segítségével most megpróbáljuk ugyanezt tenni. A magyar támogatás és az üldözött keresztények védelmében az egész világon tanúsított kiállásuk elismerésének kis jeleként, kolostorunk templomában I. Szent István szobrát elhelyezzük a Krisztus király kápolna oltárába".



Levele végén a bencés perjel meghívta Orbán Viktort, hogy látogasson el a norciai kolostorba, hogy "személyesen is megoszthassák vele ezt a szent helyet". "A Szent István szobor előtti imáink hozzák el Önnek és honfitársainak Krisztus békéjét, a szeretet rendjét és a csakis Istenben meglelhető boldogságot - zárul a magyar miniszterelnöknek írt levél.