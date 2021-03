Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: növelte a lekötött Pfizer-vakcina mennyiségét Magyarország

Az eddigi 6,5 millió helyett már 10 millió 870 ezer adag Pfizer-BioNTech-oltóanyagot kötött le Magyarország, ezzel is növelve az ilyen típusú védőoltás mennyiségét az országban - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Müller Cecília elmondta, hétfő hajnalban újabb, 280 ezer adag orosz Szputnyik V védőoltást tartalmazó szállítmány indult el Budapest felé. Ebből a mennyiségből 100 ezer adag a második oltásként beadható vakcina és 180 ezer az első dózisú oltóanyag.



Ez jelentős szállítmány, amellyel nagymértékben növelhető a beoltottak száma - hangsúlyozta a tisztifőorvos.



Az oltási adatokról szólva jelezte, 685 247 ember az első, 251 691 pedig már a második adag vakcinát is megkapta, ezzel a lakosság arányát tekintve Málta és Dánia után Magyarország lett a harmadik legjobban átoltott ország az Európai Unióban.



Az országos tisztifőorvos úgy fogalmazott: "nehéz hetek várnak ránk", a helyzet komoly, és "minden erőnket" a járvány megfékezésére kell fordítani.



Éppen ezért - mondta - módosítottak az oltási terven, hogy minél többen minél előbb megkapják legalább az első dózist valamelyik oltásból, hiszen már egy oltással is ki lehet küszöbölni a fertőzés okozta súlyos szövődményeket.



Ismertetése szerint a Pfizer-vakcinánál a 21. napról a 35. napra halasztják a második oltást, míg az AstraZeneca-vakcinánál - az alkalmazási előirat szerinti maximális időtartamot kihasználva -, a 12. héten adják be a második dózist.



Hangsúlyozta: az új oltási protokoll március 1-jétől, azaz hétfőtől érvényes. A második adag későbbre halasztása azokat érinti, akik csak most fogják megkapni az első oltást. Jelezte: aki már megkapta az első adagot, annak az oltási lapon szereplő dátum az irányadó, akkor kell megjelennie a második dózisért.

Müller Cecília kiemelte: mindenki meg fogja kapni a második oltást is.



A szakember beszámolt arról is, hogy az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) engedélyezte a Janssen Pharmaceutica (Johnson and Johnson) egyadagos, koronavírus elleni vakcináját, és a gyártó kezdeményezte, hogy megkaphassa az európai forgalomba hozatali engedélyt is.



Ez az oltóanyag hasonló technológiával készült, mint az orosz Szputnyik V és az AstraZenecáé: nem fertőző, úgynevezett adenovírust használnak az oltóanyag bevitelénél - mondta.



A járványügyi adatokat ismertetve elmondta, 4326 új fertőzöttet regisztráltak, és péntek óta 652-vel nőtt azok száma, akiket kórházban ápolnak és 86-tal azoké, akik lélegeztetőgépre szorulnak. Jelenleg kórházban 5679-en, lélegeztetőgépen pedig 537-en vannak.



Ezek az adatok erőteljes növekedést mutatnak, így fontos, hogy még inkább odafigyeljen mindenki a higiénés és egyéb járványügyi szabályok betartására, és kérje a neki felajánlott oltást - figyelmeztetett a tisztifőorvos.



Úgy fogalmazott: aki válogat és egy számára "szimpatikusabb" oltásra vár, akár heteket is veszíthet, amíg védett lehet, "ami a jelenlegi járványügyi helyzetben nagyon megfontolandó".



Müller Cecília beszélt arról is, hogy valószínűleg romlani fognak a járványügyi adatok, hiszen országszerte emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízmintákban. Nagyfokú emelkedés látszik Békéscsabán, Budapesten, Kecskeméten, Pécsett és Szekszárdon.



Arra a kérdésre, hogy mérlegelik-e az iskolák bezárását, Müller Cecília az mondta: mindig minden járványügyi adatot, információt figyelnek és ezek függvényében hoznak döntést. Ugyanakkor - tette hozzá - nem zárható ki, hogy szükség lesz további járványügyi intézkedések bevezetésére.