Koronavírus-járvány

Szijjártó: elindult a második legnagyobb vakcina-szállítmány Magyarországra - videó

Egy kínai szállítmányt leszámítva, soha akkora mennyiségű oltóanyag nem érkezett egyszerre Magyarországra, mint amennyit két, Moszkva mellől hétfő hajnalban indult kamion szállít az ország felé - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videoüzenetében, a közép-európai külügyminiszterek találkozójára, Szlovéniába indulóban.



Szijjártó Péter kifejtette, sajnos itt van a világjárvány harmadik hulláma, ezért Közép-Európában több ország is arra kényszerült, hogy szigorító intézkedéseket vezessen be vagy tovább szigorítsa az eddigi korlátozó intézkedéseket. Annak érdekében, hogy ezek a lehető legkevesebb gondot okozzák az embereknek és a lehető legkevesebb kárt a gazdaságoknak, hétfőn Ljubljanában találkoznak a közép-európai külügyminiszterek - tette hozzá.



A miniszter közölte, szlovén, szlovák, cseh és osztrák kollégáival találkozik annak érdekében, hogy koordinálják a lépéseiket.



Fontos a koordináció, de az igazi megoldást kizárólag a vakcina jelenti - mondta, aláhúzva, ezért is jó hír, hogy hajnalban megindult Moszkva mellől két kamion, amely 280 ezer oltóanyagot hoz Magyarországra körülbelül 48 órán belül.



Kiemelte, egy kínai szállítmányt leszámítva, soha ekkora mennyiségű oltóanyag egyszerre még nem érkezett Magyarországra, hiszen a brüsszeli beszerzésből 104 ezer volt az eddigi legnagyobb mennyiség.



Szijjártó Péter elmondta, a 280 ezer orosz vakcina a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakembereinek döntését követően válik felhasználhatóvá.



Hangsúlyozta, ezzel fel lehet gyorsítani az oltást, "előbb el tudjuk érni az átoltottsági szintet, amit a szakemberek megkövetelnek".



"Biztonságban leszünk és biztonságosan újra tudjuk indítani az országot" - zárta videoüzenetét a miniszter.