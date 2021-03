Koronavírus-járvány

Galgóczi Ágnes: továbbra is fegyelmezettnek kell lenni

A harmadik hullám kezdetén továbbra is fegyelmezettnek kell lenni, és minimálisra kell csökkenteni a kontaktusok számát a járvány robbanásszerű terjedésének megakadályozása érdekében.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője arra figyelmeztet, hogy továbbra is fegyelmezettnek kell lenni, hogy meg lehessen akadályozni a koronavírus robbanásszerű terjedését.



Galgóczi Ágnes hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már tavaly ősszel, a második hullám idején bevezette a karanténfáradtság fogalmát, mivel "az állandó lezárásokba mindenki belefárad".



Ugyanakkor - hívta fel a figyelmet - a harmadik hullám kezdetén továbbra is fegyelmezettnek kell lenni, és minimálisra kell csökkenteni a kontaktusok számát a járvány robbanásszerű terjedésének megakadályozása érdekében.



Az oltási stratégia változásáról azt mondta, hogy a Pfizer-BioNTech-vakcina esetében módosították a második oltás időpontját, míg az AstraZeneca oltóanyaga esetében - az alkalmazási előiratnak megfelelően - kitolják a második oltás időpontját.



Megjegyezte: a második AstraZeneca-szállítmány a múlt héten érkezett Magyarországra, a vakcinákat ezen a héten kiszállítják a háziorvosoknak, akik a 60 év alatti krónikus betegeket oltják majd vele.



Az orosz és a kínai vakcinák esetében egyelőre nem változtatnak a két oltás közötti oltási sémán - jelezte.