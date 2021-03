Családpolitika

Novák: a jelzálogtartozás csökkentésével párhuzamosan is igénybe vehető a otthonfelújítási támogatás - videó

A felújítási munkálatokat el lehet kezdeni akkor is, ha az igénylő még nem él legalább egy éve az ingatlanban, de az igénylés benyújtásakor már el kell telnie az egy évnek. 2021.03.01 09:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jelzálogtartozás csökkentésével párhuzamosan is igénybe vehető a január elsején indult otthonfelújítási támogatás - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.



Novák Katalin a közösségi oldalán megosztott videóban a támogatással kapcsolatos kérdésekre válaszolva elmondta: a felújítási munkálatokat el lehet kezdeni akkor is, ha az igénylő még nem él legalább egy éve az ingatlanban, de az igénylés benyújtásakor már el kell telnie az egy évnek.



A támogatás igénylésekor a 2021. január 1. után keletkezett számlákat fogadják el, az utolsó számla pedig nem lehet 60 napnál régebbi - tudatta.



A miniszter azt mondta: bízik abban, hogy sokan élnek a lehetőséggel, és az ahhoz kapcsolódó kölcsönnel is, amely már szintén elérhető.