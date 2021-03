Koronavírus-járvány

Merkely: a jelenleg cirkuláló vírus súlyos megbetegedéseket okozhat

Az egészségügy érzi a harmadik hullám hatását: a Covid-ellátó részlegek és az intenzív osztályok telítődnek, a lélegeztetőgépen lévők száma is folyamatosan nő. 2021.03.01 09:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A járvány harmadik hullámában cirkuláló vírus súlyos megbetegedéseket okozhat - hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem rektora hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Merkely Béla arról beszélt, hogy az egészségügy érzi a harmadik hullám hatását: a Covid-ellátó részlegek és az intenzív osztályok telítődnek, a lélegeztetőgépen lévők száma is folyamatosan nő.



Közlése szerint ennek oka lehet több új vírusmutáció megjelenése, amelyek elsősorban a középkorúak és a fiatalok között "talán még jobban terjednek", gyakran súlyos tüdőgyulladást okozva.



Az ellátórendszer terhelődéséről úgy fogalmazott: "azért van még tartalék", majd azt hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók vakcinációja miatt az ő munkaképességük és biztonságuk sokkal magasabb fokú, mint a járvány előző hullámaiban.



Az oltásokra térve beszámolt arról, hogy a Semmelweis Egyetem munkatársai mintegy 70 ezer oltást adtak be eddig, számos idősotthonban is oltottak.



A rektor várakozásai szerint az oltások beadása után esni fog a megbetegedések száma, súlyos lefolyású esetek pedig nem alakulnak ki. Mekely Béla szomorúnak nevezte, hogy a házorvosok által az oltás felvételére értesítettek közül csak minden második ember jelenik meg. "Minden egyes vakcina-visszautasítás erősen megnöveli a fertőzés valószínűségét" - fogalmazott.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szív- és érrendszeri betegek különösen ki vannak téve a koronavírusnak, ezért nekik Merkely Béla azt javasolta, hogy ne válogassanak az oltások között, hanem vegyék fel az első felajánlott vakcinát.



A rektor a járvány alakulásáról szólva úgy vélekedett: "előbb-utóbb kialakul az immunitás, a legjobb, ha azt oltással szerezzük meg". Prognózisa szerint ha az oltottak és a fertőzésen átesettek száma eléri a 6-7,5 milliós arányt Magyarországon, a járvány megáll.



Esélyünk van arra, hogy májusig nagyon jelentős mennyiségű vakcinát tudjunk felhasználni - mondta, majd hozzátette: bízik abban, hogy ebben az évben "teljes mértékben letudjuk a járványt".