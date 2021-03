Koronavírus-járvány

Egy dél-alföldi faluban már szinte mindenkit beoltottak

A Békés megyei Magyardombegyházon mostanra szinte minden regisztrált páciens megkapta a koronavírus elleni védőoltást, írja a Blikk.



A lap helyszíni riportjában arról számol be, a falu határában maszk nélküli fiatalokkal találkoztak, de általánosnak mondható a felszabadultság az egész településen.



Dinyés Ildikó polgármester arról beszélt, "életvitelszerűen 120-an élünk itt, átlagosan 50-55 év közöttiek. Senki sem fertőződött meg, nagyon fegyelmezett a lakosság, hiszen tudjuk, ha egy ember elkapja, a betegség végigmegy az egész falun. Március végére a második adagot is megkapják a regisztráltak, viccelődtem is, hogy zárt körű bulit csapunk utána."



Szilasi Anikó helyi lakos elmondta, fellélegzett az egész falu. A 42 éves nő múlt héten kapta meg az oltást, óvóként dolgozik, így eddig is nagyon tartott a fertőzéstől.



Ugyan 12 éves lánya kora miatt még nem kaphatott oltást, a cikkből kiderült, hogy a falu legfiatalabb beoltottja 19 éves.