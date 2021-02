Választás 2022

Augusztus közepén kezdődnek az ellenzéki előválasztások

A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd által jegyzett közlemény szerint a közös ellenzéki program tervét a pártelnökök már májusban társadalmi vitára bocsátják. 2021.02.28

Augusztus közepén kezdődnek az ellenzéki előválasztások. Az egyéni képviselőjelölteket egy, a miniszterelnök-jelölt személyét két fordulóban választhatják ki a szavazók - olvasható az ellenzéki együttműködés pártjainak vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd által jegyzett közlemény szerint a közös ellenzéki program tervét a pártelnökök már májusban társadalmi vitára bocsátják.



Közölték: mind a 106 választókörzetben előválasztáson dől el, kiket tartanak a választók alkalmasnak a Fidesz legyőzésére és méltónak a magyarok további képviseletére.



Az előválasztás több hetes folyamata - figyelemmel a koronavírus-járványra - augusztus közepétől indul, amelynek során az egyéni képviselőjelölteket egy fordulóban, a miniszterelnök-jelölt személyét két fordulóban választhatják ki azok a szavazók, akik 2022. áprilisáig betöltik a 18. életévüket.



Az előválasztáson mindenki indulhat, aki elfogadja a jelölti feltételeket, amelynek része képviselőjelöltként 400, miniszterelnök-jelöltként 20 ezer támogatói ajánlás összegyűjtése is. Az előválasztás lebonyolítására a szervező hat párt a napokban felállítja az országos előválasztási bizottságot.



Az előválasztáson a civilek is indulhatnak, miután előre jelezték, hogy a hat szervező párt leendő frakciói közül melyikhez kívánnak csatlakozni a parlamenti munka során.



Mint írták: Magyarország történetében először tartanak országos előválasztást. "A választók bölcsessége a garancia arra, hogy 2022-től ne csak kormányt váltsunk, de korszakot is, megteremtve egy demokratikus, szociálisan igazságos, egyben környezet- és klímatudatos, összetartó Magyarországot" - fogalmaztak az ellenzéki pártok közös közleményükben.