Koronavírus-járvány

Megszólalt Orbán Viktor, miután beoltották a kínai vakcinával - videó

A miniszterelnöknek a kínai vakcinát kínálták fel, mire annyit mondott Orbán: Sárkányellen sárkányfű.



"Érdemes hallgatni az okosabb" - kezdte mondandóját.



"Müller Cecília úgy döntött, hogy az operatív törzs vezetői most már oltassák be magukat. Ez már velem is megtörtént, azóta már itt vagyok a Karmelita kolostorban és dolgozom, láthatják, kutya bajom. Önök se féljenek.



A harmadik hullám támad, erőssebb lesz mint az előző kettő volt, kérem, regisztráljanak és oltasák be magukat, ez jelenti az egyetlen lehetséges védelmet. Bízzanak a magyar szakemberekben!"