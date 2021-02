Koronavírus-járvány

Víruskutató: minél többen oltatják be magukat, annál kisebb az esélye az újabb mutánsok keletkezésének

Minél többen oltatják be magukat, annál kisebb az esélye, hogy újabb koronavírus-mutánsok keletkezzenek - mondta Rusvai Miklós víruskutató az M1 aktuális csatornán vasárnap reggel. Hozzátette, fenntartás nélkül kell alkalmazni a keleti vakcinákat, mert csak így lehet megfékezni a járvány harmadik hullámát.



Kifejtette, hogy nem sokkal ezelőtt még a koronavírus-járvány második hulláma leszálló ágban volt Magyarországon, az új mutánsok terjedése okozta a mostani, újabb felszálló szakaszt. Erős figyelemmel kell ezért kísérni a szennyvízadatokat, mert azok alapján előre megbecsülhető, hogy a következő hetekben milyen tendenciára lehet számítani - hangsúlyozta.



Rusvai Miklós azt mondta: a koronavírusnak számos mutánsa van, de ezek közül csak néhány "tett szert hírnévre", és azokra kell figyelni, amelyeknél a vírus terjedőképessége változik - mint a brit mutáció esetén - , vagy amelyeknél - mint a dél-afrikai variánsnál - a vírus tüskefehérjéje módosul, mert ez befolyásolja a védőoltások hatékonyságát. A dél-afrikai mutánsnál csak kismértékű eltérést mutattak ki, így a jelenlegi vakcinák az ellen is védenek - jelentette ki.



A szakember felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a vakcina a fertőzéstől nem véd, de megelőzi a súlyos tüneteket vagy a betegség halálos kimenetelét. Példaként említette, hogy egy németországi idősotthonban több tucat beoltott lakó kapta meg a fertőzést, de egyikük sem halt meg, pedig voltak köztük súlyos társbetegségük miatt is veszélyeztetettek.



Rusvai Miklós emlékeztetett rá, hogy a világban vakcinahiány van, és megjegyezte, hogy a kínai és az orosz vakcinát számos - köztük gazdag - országban használják. Széles körben alkalmazták azokat idősökön, várandósokon is minden szövődmény nélkül - jelentette ki.