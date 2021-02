Oktatás

ITM: egyetemi szintű továbbképzés segíti a kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlati hasznosítását

A tavaly elindított egyetemi szintű kutatási és innovációs menedzserképzés jelentős lépés a kutatás-fejlesztési tevékenység gyakorlati hasznosításának elősegítésében - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára a frissen végzett hallgatók oklevelének pénteki átadásán, Budapesten.



Gulyás Tibor hangsúlyozta: a hazai innovációs rendszer megújításának egyik legfontosabb célja az egyetemi, kutatóhálózati tudásközpontok és a vállalati szféra minél hatékonyabb együttműködésének kialakítása, ehhez szükség van a speciálisan képzett szakemberekre.



Az ITM kezdeményezésére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) szakmai támogatásával elindított szakirányú továbbképzésen eddig 50 hallgató szerezte meg a végzettséget a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Pannon Egyetemen, az NKFIH tájékoztatása szerint a sikeres első év után mindkét egyetem újra elindítja a képzést.



Az ITM helyettes államtitkára elmondta: a hazai és a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy hiánypótló ez a képzés, az innovációs folyamatok sikeres végigkíséréséhez felkészült szakemberekre van szükség. Hozzátette azt is, hogy a hallgatók versenyképes tudást szereztek, a munkaerőpiacon jelentős az igény az ilyen képzettségű szakemberek iránt.



Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke a rendezvényen kiemelte: fontos, hogy az egyetemi tudásbázisokra támaszkodva egyre több piacorientált együttműködés alakuljon ki a kutatók és a vállalkozások között, ez pedig növeli ennek a diplomának az értékét, egyre nagyobb szükség van az együttműködést segíteni tudó szakemberekre.



Az NKFIH tájékoztatása szerint a képzés iránt most is nagy az érdeklődés, akik eredeti végzettségüktől függően egy év múlva kutatási és innovációs menedzser vagy kutatási és innovációs szakközgazdász oklevelet szerezhetnek. A képzés első évfolyamának végzősei - a Corvinuson 32, a Pannon Egyetemen pedig 18 hallgató - az új ismeretek és készségek birtokában képesek lesznek hatékonyan közreműködni a kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket tervezésében, előkészítésében, megvalósításában és piacra vitelében.