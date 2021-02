Koronavírus-járvány

A balassagyarmati polgármester arra kéri a szülőket, hogy ne vigyék a gyereket iskolába

Balassagyarmaton a helyzet a polgármester közösségi bejegyzése szerint annyira rossz, hogy arra kérte a szülőket: ha tudják, tartsák otthon gyermekeiket.

Helyettesítő háziorvosokkal oldják meg az oltást azokon a településeken, ahol a praxisokban nincs állandó ellátás. A regisztráltak közül sokan azt hiszik, hogy azért nem jutnak oltáshoz, mert nincs állandó orvosuk.



Közben már van olyan település is az országban, ahol a polgármester arra kérte a szülőket, ne vigyék a gyerekeket iskolába.



A Baranya megyei Dencsháza egyike azoknak a településeknek, ahol állandó ellátás nélkül maradtak. Most helyettesítéssel oldják meg a szolgáltatást. Amikor híradónk stábja a helyszínen forgatott, éppen sorban álltak, akiket oltásra hívtak be. Sokan abban bíznak, hogy később így szabadabban élhetnek.



A polgármester szerint szerencsések, mert a tapasztalataik azt mutatják, hogy a helyettesítő orvosok segítenek a problémát megoldani. Kobra Ottó az ATV Híradónak elmondta: nagyon hálás a munkájukért. A polgármester arról tájékoztatott, a háziorvosuk egészségi állapotára hivatkozva mondta fel a szerződését az elmúlt héten.



Dencsházára az összes, Magyarországon elérhető oltóanyagból jutott, eddig 56 embert oltottak be.



Közben sorra zárnak be iskolák, óvodák, bölcsődék országszerte.



A felnőttektől is azt kérte, hogy ha érzékelik a tüneteket, vegyék komolyan és másokra tekintettel se menjenek közösségbe.