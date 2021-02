Koronavírus-járvány

Háziorvos: minden vakcinatípus jobb, mint a védőoltás hiánya

Erről Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online szervezetének alapítója beszélt az ATV Start című műsorában.



Békássy Szabolcs hozzátette: a Magyarországon forgalomban lévő vakcinák közül egyedül a Szputnyik-V az, amely nem használható háziorvosi környezetben, mivel speciális tárolást igényel.



A szakember szerint az oltás elutasítása nagyban függ az adott orvos kommunikációs készségétől és az orvos bizalmától az adott vakcinában. Ő maga hat pácienst oltott be Sinopharm vakcinával, közülük egynek voltak kétségei az oltóanyaggal kapcsolatban, de végül ő is az oltakozás mellett döntött.



Békássy Szabolcs beszámolt róla: eddig heti 10 oltóanyagot tudott beadni, most 50 Sihopharm vakcina érkezett. Hozzátette: az oltakozás a háziorvosoknak óriási megterhelést jelent, főként a harmadik hullám idején, ezért adminisztrációs segítséget kérnek a helyi önkormányzatoktól.



Minden vakcinatípus jobb, mint a védőoltás hiánya - hangsúlyozta a szakember, aki szerint elképzelhető, hogy a mutációkkal szemben a kínai vakcina lesz a leghatékonyabb.



Békássy Szabolcs beszámolt róla: a háziorvosok megkapták a magyar nyelvű alkalmazási leiratot, ez a páciensek számára is hozzáférhető.



A szakember szerint nincs túl nagy valóságalapja, hogy csak az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákban lehet bízni. A mutánsok megjelenése miatt egyre súlyosabb tünetekkel kell számolni a betegség esetében, ezért mindenkit arra biztat, oltassa be magát a rendelkezésre álló vakcinával.​