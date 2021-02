Koronavírus-járvány

Post-Covid szakambulancia hálózatot indít a Debreceni Egyetem klinikai központja

A számos orvosi szakma részvételével működő hálózatban a debreceni és a térségi betegek számára új lehetőségek nyílnak meg a gyógyulásra - idézi a portál Szabó Zoltánt, a klinikai központ elnökét.



A professzor emlékeztet: a koronavírusos fertőzésben szenvedő betegek jelentős részénél a megbetegedést követően heveny tünetek jelentkeznek, amelyek az esetek 10-20 százalékában a felgyógyulást követően is elhúzódóan fennmaradnak. Ezeket a tüneteket nevezik összefoglalóan post-Covid állapotnak.



A leggyakoribbak a fáradtság, a légszomj, a koncentráció- és memóriazavarok megjelenése, azonban ezeken túlmenően szerteágazó panaszok - különféle légúti, szív- és érrendszeri, véralvadási, idegrendszeri, mozgásszervi, pszichiátriai, emésztőrendszeri, fül-orr-gégészeti vagy bőrgyógyászati problémák - alakulhatnak ki.



A post-Covid szakambulancia hálózatban infektológus, gyermekgyógyász, kardiológus, tüdőgyógyász, reumatológus, neurológus, pszichiáter szakorvosok, és szakpszichológusok részvételével a Covid-19-fertőzéssel összefüggésbe hozható panaszokkal küzdő betegek kivizsgálását, gondozását és rehabilitációját végzik március 1-től - írták.



Papp Mária, a klinikai központ alelnöke jelezte: a betegek egy központi post-Covid ambulanciára, vagy problémájuk alapján célzottan a kijelölt szakmaspecifikus járóbeteg-vizsgálóhelyre, kifejezetten az erre a célra kidolgozott háziorvosi beutalóval jelentkezhetnek be.



Az alapellátás és a szakellátás hatékony együttműködésének elősegítésére, a post-Covid szakambulancia hálózat a háziorvosok számára szakmai útmutatót állított össze, továbbá a koronavírus-fertőzés után megjelenő panaszokat és az életminőség-romlást részletesen feltáró kérdőívet is kidolgozott. A szakmai anyagokat a klinikai központ elektronikus úton is eljuttatja a Hajdú-Bihar megyében működő valamennyi háziorvosi praxisnak - ismertették.



A beutaló és a kérdőívek kitöltését követően, a háziorvos a vezető panaszok alapján utalhatja a beteget a megfelelő szakambulanciára. A post-Covid szakambulancia-hálózat szakemberei folyamatosan konzultálnak egymással, elősegítve, hogy a gondozásra szoruló betegeket mihamarabb megfelelő szakellátásra, gondozásra irányíthassák - olvasható a közleményben.