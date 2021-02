Közlekedés

Méltányosságban részesülhet a 74 éves sofőr, aki infarktust kapott

Mint arról a ma.hu is beszámolt, a 74 éves nő január 22-én éppen a körzeti orvosához tartott, amikor nyomni kezdett a mellkasa, zsibbadt a karja és olyan érzése volt, mintha kést vágtak volna a hátába. Azonnal tudta, hogy nagy a baj, de összeszedte minden erejét és autójával megállt egy kereszteződés után, hiszen csak az lebegett a szeme előtt, hogy mentse a mellette ülő, fogyatékossággal élő fia és saját, illetve a többi autós életét.



Akkor még nem is gondolta volna, hogy infarktusa van, csak azt tudta, hogy így nem vezethet tovább. Ebben az állapotban pedig arra sem tudott koncentrálni, hogy szabályosan parkolja le autóját. Meg is lett az eredménye: míg őt mentő szállította a kórházba, a közterület-felügyelők 15 ezer forintra megbüntették, mert parkolásakor nem tartotta be az ötméteres távolságot a kereszteződés után.



A Blikknek a nő azt mondta, érthető, hogy megbüntették, mert nem tudhatták mi történt, azt viszont már felháborítónak tartja, hogy nem engedték el a büntetést.



Először azt mondták, hogy vigyem be a zárójelentést és a háziorvostól egy igazolást, illetve írjak egy kérvényt, hogy engedjék el a büntetést. Amikor ez meglett, kioktattak, hogy márpedig ezt a büntetést ki kell perkálni, mert amit ők kiszabnak, azt ki kell fizetni - mondta a lapnak.



Az illetékes, VI. kerületi Terézváros Önkormányzat Közterület-felügyelete azt közölte, hogy a méltányosságot a rendőrség ítélheti meg, jogszabály alapján, a közterület-felügyelet munkatársai nem mérlegelhetnek.



A rendőrség most azt közölte, hogy megkapták a feljelentési papírokat. Jelenleg vizsgálják, hogy van-e lehetőség a méltányossági elbírálásra.