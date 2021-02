Koronavírus-járvány

BRFK: továbbra is tilos a gyűlés

Továbbra is tilos a gyűlés a koronavírus-járvány miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu holnapon.



A közleményben azt írták, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló rendelet értelmében rendezvényt, gyűlést szervezni, tartani, és annak helyszínén tartózkodni tilos.



A rendőrség azt kéri, hogy az egészség védelméért mindenki tartsa be a szabályokat.



Kiss Róbert, a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón közölte: február 28-ára egy magánszemély egy közösségi oldalon gyülekezésre hívja fel a lakosságot.



Hangsúlyozta, hogy rendezvényt, gyűlést szervezni, tartani, annak helyszínén tartózkodni tilos. A résztvevők a csoportosulással saját és mások egészségét veszélyeztethetik, ezért Kiss Róbert mindenkit arra kért, hogy tartsa be a védelmi intézkedéseket.