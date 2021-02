Koronavírus-járvány

Oltásösztönző kampányt indított a Magyar Orvosi Kamara

A testület az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében kiemelte: az elmúlt egy évben mindenki megtapasztalta, hogy a koronavírus-járvány miként forgatta fel az addig megszokott életet. "Egy év után eljutottunk odáig, hogy a kezünkben van a megoldás: a vakcina" - szögezték le.



A kamara kampányának célja, hogy a lakosság számára egyértelművé tegye: csak akkor térhet vissza a normális, megszokott élet, ha minél hamarabb a lehető legtöbb ember beoltatja magát. A kampány fő üzenete, hogy "nemcsak mi, hanem Magyarország kerül veszélybe, ha nem küzdjük le a vakcinával szembeni félelmeinket" - tették hozzá.



A MOK kampányfilmjében ismert emberek - köztük színészek, írók, festők, olimpikonok, zenészek - biztatnak mindenkit az oltásra, miközben nyilatkoznak arról, hogy ők maguk miért oltatnák be magukat.



Mint írták, eddig csaknem negyven híresség állt be a MOK kezdeményezése mögé, köztük: Fábián László olimpiai bajnok öttusázó, sportvezető; Udvaros Dorottya Kossuth-díjas színésznő; Bródy János Kossuth-díjas énekes; Bodrogi Gyula, a nemzet színésze; Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol énekese; Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő, író és "A Nemakarokbeleszólni" csapata.



"A kampányfilmből az is kiderül, hogy nem az oltás az igazi kockázat, hanem az, ha a jelenlegi helyzet túl sokáig fennmarad" - fogalmazott közleményében a MOK.