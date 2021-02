Koronavírus-járvány

Digitális munkavégzést szorgalmaz a PDSZ valamennyi köznevelési intézményben és a szakképzés területén

Levélben kéri Orbán Viktor miniszterelnököt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Országos Választmánya, hogy rendelje el a digitális munkavégzést valamennyi köznevelési intézményben és a szakképzés területén a koronavírus-járvány miatt.



A szakszervezet pénteken, az MTI-hez is eljuttatott levélében ezt azzal indokolta, hogy az intézmények nagy része már érintett valamilyen formában a járványügyi intézkedésben: egyre több intézményben kell részlegesen vagy teljesen zárást elrendelni, és egyre több pedagógus betegszik meg, kerül kórházba. A vírus új variánsairól érkező információk szerint pedig nemcsak a dolgozók egészsége van fokozott veszélyben, hanem a tanulók és hozzátartozóik biztonsága is - értékelték.



Ismertették, hogy a pedagógustársadalom átlagéletkora 54 év, és sok közöttük a krónikus beteg, az oktatási intézmények munkavállalói ennek ellenére nincsenek kiemelt helyen az oltási programban, ezért oltásuk nem is történt meg. Még a bentlakásos intézményekben, gyermekotthonokban dolgozó pedagógusokat sem oltották be - tették hozzá.



Szerintük a digitális munkavégzés elrendelése nem csak a járvány visszahúzódásához járulhat hozzá. Ha a zárás után az ágazatban dolgozókat is beoltják, szigorú járványügyi intézkedések mellett nemcsak az általános, hanem a középiskolák is kinyithatnak.



A PDSZ Országos Választmánya ezért arra kéri a miniszterelnököt, hogy "ebben a történelmi helyzetben tegye félre politikai megfontolásait", mivel komoly veszélyhelyzet alakult ki az általános iskolákban, óvodákban, pedagógiai szakszolgálatokban, kollégiumokban, és egyes szakképző intézményekben, ahogy az azokat támogató intézményekben is.



Felhívták a miniszterelnök figyelmét arra is, hogy a "random iskolabezárások" nehezebb helyzetbe hozzák a szülőket, mintha szervezetten állna át az oktatás a digitális munkarendre, mert így a család felkészülhetne és megszervezhetné a gyermekek felügyeletét.



Továbbá arra kérik a kormányt, hogy nyújtson támogatást a gyermekükkel otthon maradó szülőknek és a munkáltatóknak a munkahelyek és jövedelmek védelméért. Erre az Európai Unió biztosított forrást - írták.



"Most legyen határozott, és hozza meg ezt a népszerűtlen döntést! Ezek történelmi idők - és történelmi jelentőségű döntések állnak Ön előtt. Ne hagyjon cserben bennünket és a társadalmat: állítsuk meg a harmadik hullám rohamos terjedését!" - olvasható a levélben.