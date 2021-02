Koronavírus-járvány

Kiszivárgott Müller Cecília levele az FFP2-es maszkokról

Több országban is szigorítottak már az eddig sem egyszerű maszkviselési kötelezettségen. Van, ahol elrendelték, hogy a közösségben - például tömegközlekedési eszközön - csak FFP2-es maszkban lehet menni, textilmaszk, sima sebészmaszk már nem elég. 2021.02.25 19:14 ma.hu

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István levélben fordult Müller Cecíliához azzal a felvetéssel, hogy miután Magyarországon is megjelent a koronavírus fertőzőbb, brit mutációja, be kellene vezetni itthon is az FFP2-es maszkok kötelező viselését - írja a Blikk. Tényi azzal érvelt, hogy az FFP2-es maszkok jobban védenek a hagyományos textil- vagy egyéb maszkoknál, mert részecskeszűrő tulajdonságuk jobb, "az áteresztési tényező 6-8 százalék".



A beadványra meg is érkezett a válasz az országos tisztifőorvostól.



Müller Cecília levelében azt írja, hogy a vírusmutációk által okozott fertőzés terjedési mechanizmusában nem történt változás, a koronavírus olyan formában terjed, ahogy eddig is. Ennek következménye - a válasz alapján -, hogy a vírusvariációk okozta járvány közösségi terjedése elleni járványügyi védekezés, azaz a megelőzés protokollján, módozatain és eszközein nem kell változtatni, azok a jelenlegi állás szerint megfelelőek.



Az országos tiszti főorvos a levelében arról is ír, hogy Tényi István felvetése az FFP2-es maszkról több ponton téves vagy megkérdőjelezhető.



Ezért helytelen logikai következtetés lenn, hogy az FFP2-es maszkokat széleskörűen kötelezővé kéne tenni.