Koronavírus-járvány

Frissen beoltott: gyorsan és fájdalommentesen zajlik az oltás

A nő azt mondta, folyamatosan tájékozódik a vakcinákról, követi a médiát és meghallgatja az operatív törzs sajtótájékoztatóit is. 2021.02.25 17:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyorsan és fájdalommentesen zajlott az oltás annál az idős nőnél, aki a Szent János Kórház oltópontján nyilatkozott tapasztalatiról a közmédiának csütörtökön.



A nő azt mondta, folyamatosan tájékozódik a vakcinákról, követi a médiát és meghallgatja az operatív törzs sajtótájékoztatóit is.



Hozzátette, hálás a kormánynak, hogy lehetővé tette az oltást.



Az interjúból kiderült az is, hogy a 90 éves nő a Pfizer-vakcinát kapta meg, miután regisztrált a kormányzati oldalon, de nem válogatott, akár az orosz vakcinával is szívesen beoltatta volna magát.



A közmédiának nyilatkozott Janecskó Mária, a Szent János Kórház és Szakrendelő oltóközpontjának vezetője, aki azt mondta, csütörtökön a Pfizer-vakcinával oltják a háziorvosok által hozzájuk irányított - körülbelül 200 - idős embert.



Hozzátette, elég oltóanyag áll rendelkezésre, hogy hétvégig a Pfizer-vakcinát használják.



Az orvos szerint eddig csak nagyon enyhe mellékhatásokat tapasztaltak az oltóponton, ahol eddig a Pfizer-, valamint az orosz vakcinát használták. Az utóbbi kapcsán is jók a tapasztalatok - fűzte hozzá.