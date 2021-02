Koronavírus-járvány

Orbán: az egész járvány legnehezebb két hete jön - videó

Az egész eddigi koronavírus-járvány legnehezebb két hete előtt áll az ország - közölte a miniszterelnök csütörtökön. Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban mindenkit arra kért, regisztráljon a koronavírus elleni oltásra és oltassa be magát.



A kormányfő elmondta, hogy a nap folyamán "egy nagyon különleges tudást birtokló orvos-tudós csoporttal", a járványmatematikusokkal találkozott, akik abban segítenek, hogy meg lehessen érteni, hogy az egészségügyi jelenségek milyen trendekké állnak össze, azaz "mi fog velünk történni a következő napokban és hetekben".



"Csupa rossz hírem van. A helyzet úgy fest, hogy az egész járvány, az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt állunk. Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések száma erősen nő és nőni fog" - fogalmazott.



Hozzátette: olyan terhelés lesz a kórházakon, mint amilyen még nem volt. Minden orvosra, minden ápolónőre, minden lélegeztetőkészülékre szükség lesz - mondta a miniszterelnök.



Orbán Viktor arra kért mindenkit, hogy a saját maga életében a lehető legfegyelmezettebben próbálja meg betartani azokat az előírásokat, amelyeket az operatív törzs közzétesz.



"Versenyt futunk az idővel" - hangsúlyozta. Közölte, ha sokan regisztrálnak, sokan jelentkeznek oltásra, sokan oltatják be magukat, akkor ez a nehéz időszak lerövidül; ha kevesen regisztrálnak, kevesen oltatják be magukat, a nagyon nagy nyomást jelentő időszak hosszabb lesz.



Kérek mindenkit, regisztráljanak, és oltassák be magukat! - mondta a kormányfő.