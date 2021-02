Koronavírus-járvány

Orbán Viktort a jövő héten oltják be

Orbán Viktor miniszterelnök várhatóan a jövő héten kapja meg az oltást a koronavírus ellen, és ha van rá mód, azt szeretné, ha a Sinopharm nevű kínai cég vakcinájával oltanák be - mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.



A tárcavezető hozzátette, hogy fűződik ugyan közérdek a járványkezelés irányítóinak a beoltásához, de Orbán Viktor és a kormánytagok véleménye is az volt, hogy nem akarnak elöl állni. Müller Cecília országos tisztifőorvostól is azt kérték, hogy erre tekintettel állítsa össze az oltási sorrendet.