Diplomácia

Kovács Zoltán: Vera Jourová ismét a magyar demokráciát becsmérelte

Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke ismét a magyar demokráciát becsmérelte, megsértve ezzel Magyarországot és a magyar embereket - írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön a Twitter-oldalán.



Vera Jourová ezzel a bizottság hírnevét is rontja - tette hozzá Kovács Zoltán, aki szerint az alelnök ezt már többször megtette, "bizonyítva, hogy alkalmatlan a munkájára."



Az EB alelnöke éppen a demokrácia jövőjéről beszélt az Európai Unióban, amikor egy kérdésre adott válaszban kitért Magyarországra is. "Számomra a magyarországi helyzet a legaggasztóbb. Ezt már sokszor elmondtam diplomatikus és kevésbé diplomatikus nyelven. Továbbra is úgy vélem, hogy az egy beteg demokrácia" - fogalmazott, hozzáfűzve, hogy fenntartásai vannak a magyarországi választások tisztaságával kapcsolatban is.