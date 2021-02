Koronavírus-járvány

Kínai vakcina: 168 pácienst hívott fel a háziorvos, mire sikerült 55-öt találni, aki elfogadta

Megérkezett az első szállítmány kínai vakcina a háziorvosokhoz, amellyel itthon az időseket kezdték oltani. Egy budapesti háziorvos az ATV Híradójának azt mondta: azok közül akikkel előzetesen egyeztette a kínai vakcinát, végül sokan végül lemondták. Szerinte a lakosság nagy része nyugati oltóanyagot szeretne.



"Egy fontos nap a mai, mert ma kezdünk oltani a kínai vakcinákkal, nekem is reményt ad ez, hogy talán valamikor a jövő héten a védekezés irányítói sorra kerülhetnek" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök.



Praxisonként átlagosan 55 embernek elegendő mennyiségű vakcina érkezik, Nagyivánban ennél kevesebbet kaptak. A rendelőbe híradónk stábjával szinte egy időben érkezett 31 darab kínai vakcina. Nem sokkal később megérkezett az első páciens is.



"Nekem se volt jó véleményem róla, de mióta Orbán Viktor evvel akarja magát beoltatni, én is így voltam vele, hogy beoltatom" - mondta Lajtos István, majd arra a kérdésre, hogy ezt komolyan gondolja-e, úgy válaszolt: "nem komolyan, de hát ezt kaptam."



A férfi a Pfizer vakcináját szerette volna megkapni, de aztán a virológusokat hallgatva úgy döntött, bármelyik oltás jobb lesz, mintha elkapná a vírust.



"Az idősebb korosztály az összes gyerekkori betegség elleni vakcinálást pont ilyen típusú vakcinával kapta meg. Tehát a szervezetünk ehhez hozzá van szokva, van hosszú távú tapasztalatunk vele, és véleményem szerint teljes biztonsággal alkalmazható" - közölte Szalay Viktor, Nagyiván háziorvosa.

Tóth Ildikó budapesten háziorvos, hozzá is szerda délelőtt érkezett a kínai vakcina. Ennek úgy tűnik, lényegesen egyszerűbb a tárolása, meg is mutatta: a rendelőben az ablak melletti hűtőben van.



"Így néz ki egy vakcina, előre töltött fecskenődben van, a fecskendő együtt van a tűvel, és ezek a legkönnyebben kezelhetők, mert nem kell külön az ampullából felszívni, tűcsere, kiválóan használható" - magyarázta.



Arra a kérdésre, hogy ajánlaná-e a pácienseknek, azt mondta: "én igazándiból egyik vakcinát sem ajánlom egyik betegemnek sem, mindenkinek elmondjuk, melyik milyen típusú vakcina, és mindenki eldönti, hogy mit szeretne."



A doktornő és asszisztense 168 pácienst hívott fel, mire sikerült 55-öt találni, aki elfogadta a kínai oltást, ám végül közülük is sokan meggondolták magukat.



"Korosztály szerint kaptuk meg a NEAK-tól a listát, aki nem kéri az általunk most felkínált kínai vakcinát, annak azt mondtuk, hogy hát akkor most el tetszik ballagni a sor végére, majd ha kapunk Pfizer vakcinára lehetőséget, ami jelenleg hetente 10 ember az oltópontban, akkor egyszer majd sorra tetszik kerülni" - tette hozzá.



A kínai oltóanyag beadása után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.