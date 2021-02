Beruházás

Simicskó István: az ország öt településén épül honvédelmi sportközpont

Az ország öt településén épül jelenleg honvédelmi sportközpont, és további 11 helyszínre vonatkozóan már megszületett a döntés; a cél az, hogy minden megyében, majd minden járásban épüljön ilyen, a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelését is segítő létesítmény - mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP parlamenti frakcióvezetője szerdán Balassagyarmaton.



Simicskó István látogatást tett az épülő sportközpontnál a Nógrád megyei városban, ahol 2020. február 28-án az ország első ilyen létesítményének alapkövét rakták le.



Elmondta: nagyon jól halad az építkezés, a kivitelezők tudják tartani a határidőt, így szeptemberre elkészülhet a sportközpont.



A kormány célja, hogy minden megyében, majd később minden járásban legyenek honvédelmi sportközpontok a helyben élő fiatalok, illetve mindenki számára, aki nagyobb jártasságra szeretne szert tenni a sportlövészetben, küzdősportokban, technikai sportokban, aki szeretne a csapat- és közösségépítés részese lenni - tette hozzá.



Simicskó István ismertette: az országban öt helyszínen folyik az építkezés, Balassagyarmat mellett Újfehértón, Baján, Szarvason és Szigetváron. További tizenegy településen a beruházások előkészítése zajlik - fűzte hozzá.



Szólt arról, hogy sok megkeresés érkezik a szövetséghez, sok fiatal szeretné kipróbálni magát sportágakban, a központokban pedig mindezt kulturált, szabályozott körülmények között, a fegyelem betartásával tehetik majd meg.



Ez fegyelemre tanítja, bátorságra neveli a fiatalokat, a közösségépítésben fontos értéket sajátíthatnak el - fogalmazott, hozzátéve: a mai virtuális világban is szükség van arra, hogy kötődjenek a szülőföldhöz, szeressék a hazájukat, tiszteljék az őseik által rájuk hagyott értékeket.



A bejáráson részt vett Csach Gábor (Fidesz-KDNP) polgármester és Balla Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője. Simicskó István kiemelte, hogy a városvezetés és a képviselő is segíti a beruházás megvalósulását, mindig támogatták ezt a kormányzati szándékot.