Koronavírus-járvány

Víruskutató: a kínai vakcina nagyobb valószínűséggel véd a különböző vírusmutánsok ellen

A kínai vakcina nagyobb valószínűséggel véd a különböző vírusmutánsok ellen - jelentette ki Rusvai Miklós víruskutató az M1 aktuális csatorna hétfői esti műsorában.



A szakember azt mondta: a különböző modellszámítások szerint a koronavírus dél-afrikai mutánsa esetében nagyjából 5-8 százalékot kell levonni a jelenleg ismert vakcinák hatékonyságából. A kínai vakcina azért előnyösebb, mert az a vírus valamennyi fehérjéjét tartalmazza, így valószínűbb, hogy véd a különböző mutánsok ellen.



Rusvai Miklós úgy látja, az emberek nagy többsége most is betartja, elfogadja a szabályokat, így a koronavírusos esetek számának növekedését nem a szabályokat megszegők okozzák, hanem az új típusú vírusmutánsok.



A víruskutató kiemelte, hogy a koronavírus-fertőzés sokkal veszélyesebb, mint bármelyik vakcina.



Rusvai Miklós kitért arra is, hogy a vírusfertőzést a beoltottak is megkaphatják. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az oltásnak köszönhetően fertőződés esetén sokkal kevesebb vírus termelődik a szervezetben, így az nem jár súlyos megbetegedéssel, halállal, ráadásul kevésbé valószínű a fertőzés továbbadása is.