Koronavírus-járvány

A továbbfertőzés ellen is véd a Pfizer oltóanyaga

Jó hírt közölt az izraeli egészségügyi minisztérium az országban zajló előrehaladott oltási program adatai alapján: az egyelőre szakértő kutatók által még nem ellenőrzött vizsgálat szerint a Pfizer-BioNTech vakcinája 89 százalékban hatásos volt bármilyen típusú Covid-fertőzés ellen, a tüneteket okozó fertőzés ellen pedig 94%-ban nyújtott védelmet.



Izrael jelenleg a miniállam Gibraltár mögött a második a beoltottság terén, 100 emberre nézve 85 beadott adagnyi vakcina jut (tehát nem 85 beoltott van 100 emberből), így valóban átfogó adatokat tudnak közölni arról, hogy milyen védelmet nyújt a védőoltás. Ez alapján most úgy tűnik, igazolódott a korábbi izraeli sejtés, miszerint a Pfizer-BioNTech vakcinája nem simán a megfertőződés, hanem a fertőzés továbbadása ellen is hatásos védelmet nyújt.



Az eredményeket a február 6-ig terjedő háromhetes időszak alapján közölték, ekkor csak a Pfizer-BioNTech oltása volt elérhető az országban, tehát nem volt másik vakcina, ami torzíthatta volna a vizsgálat eredményét. Az akkori állás szerint egyébként február 6-ra a felnőtt lakosság több mint negyede, 27%-a kapta meg az oltás mindkét adagját - írta a Telex.



Az oltás ugyanakkor nem jelent tökéletes védelmet. A vizsgált időszakban súlyos állapotban kórházba kerülők 4,4%-a kapta meg korábban az oltás mindkét adagját, ahogy a koronavírus szövődményei miatt életüket vesztők 5,7%-a is be volt már oltva két adaggal, ugyanakkor a két adagot jelentő oltás 93%-os hatásossággal akadályozta meg a kórházba kerülést vagy a betegség halálos kimenetelét.



Az izraeli eredmények alapján az oltottság a koronavírus új variánsai ellen is megfelelő védelmet nyújt – január közepére Izraelben is csúcson voltak a napi járványadatok a második hullám alatt az új, például a B.1.1.7. jelű brit variáns miatt, az egyre nagyobb átoltottság miatt viszont drasztikusan csökkent a naponta újonnan regisztrált fertőzöttek száma.



Az izraeli vizsgálat viszont nem tér ki a dél-afrikai vírusváltozat elleni védelemre külön, ami azért fontos, mert egy múlt heti friss eredmény szerint a már forgalomban levő vakcinák nem annyira hatásosak ez ellen a variáns ellen.