Koronavírus-járvány

Hazai professzorok: aki nem oltatja be magát, biztosan elkapja a koronavírust - videó

Az alábbi három elismert hazai professzorral tartottak kerekasztal-beszélgetést az elhúzódó COVID-betegségről és a világszerte egyre több embert megbetegítő vírusmutánsokról:

- Prof. Dr. Merkely Béla, kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora és a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

- Prof. Dr. Jakab Ferenc, virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője, a PTE Természettudományi Karának tudományos dékánhelyettese, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője

- Prof. Dr. Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus, reumatológus szakorvos, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora



A koronavírussal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket tárgyaló KOVIDŐK, független, tájékoztató csatorna által szervezett Facebookos programon a szakemberek több problémakört is érintettek, érdemes a videót megnézni.



Merkely Béla például elmondta, hogy még az emelkedő számoknál is jóval több lehet a valós fertőzöttek száma:



- Ma az igazolt fertőzések esetében 3,6 százalék a haláleset, azt látjuk, hogy 5-6 százalék körül kerülnek a megbetegedettek lélegeztetőgépre, de ez valószínűleg nem annyira súlyos, mint a számok mutatják, hiszen nem az összes igazolt megbetegedés az, ami lefedi a ténylegesen megfertőződötteket, az én becsléseim szerint ez olyan 6-7, max tízszeres is lehet - mondta Dr. Merkely Béla.



Kihangsúlyozták, hogy jelenleg, a harmadik hullám előszobájában az a legfontosabb, hogy minél nagyobb legyen az átoltottság, ugyanis mindegyik szakember egybehangzóan azt mondta: aki nem oltatja be magát, az előbb vagy utóbb, de biztosan elkapja a vírust.



Hozzátették, hogy a vakcinák miatt nem kell aggódni, az itthon forgalomban lévő oltóanyagok biztonságosak, és bármelyik jobb, mint ténylegesen elkapni a fertőzést.