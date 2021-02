Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a kínai vakcina megfelel a gyártói minősítésnek az NNK vizsgálata szerint

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálata szerint a kínai Sinopharm-vakcina megfelel a gyártói leírásnak, magyarországi felhasználásának megkezdéséhez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet engedélye van hátra - mondta az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.



Müller Cecília emlékeztetett, hogy 550 ezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezett Magyarországra. A vakcinát és annak összes dokumentációját az NNK immunbiológiai készítmények minőségellenőrzési főosztálya vizsgálta meg, az eredményről pénteken értesítették a gyógyszerek, vakcinák hazai felhasználását engedélyező gyógyszerészeti intézetet - tette hozzá.



Azt tervezik, hogy ha a gyógyszerészeti intézet is jóváhagyja az alkalmazását, elkezdődhet az oltások beadása, ami azért is fontos, mert nem áll megfelelő mennyiségű vakcina rendelkezésre - mondta a tisztifőorvos.



A kínai oltóanyagról elmondta, 2-8 Celsius-fokon tárolható, és egyadagos fecskendőbe töltött, tűvel ellátott kiszerelése miatt könnyen alkalmazható.



A gyártó 79 százalékos hatékonyságot jelölt meg a készítménynél, és a várandósok kivételével 18 év felett mindenki oltható lesz. A krónikus betegek is, ha adott betegségük megfelelően kezelt. Az oltás kétadagos, 21 nap különbséggel kell a két dózist beadni - ismertette.



Azzal, hogy az oltás elölt, teljes, de fertőzni már nem képes vírust tartalmaz, a szervezet immunológiai válasza is erősebb lesz - vélekedett, hozzátéve, a Sinopharm-vakcinát már 13 országban alkalmazzák.



Müller Cecília úgy fogalmazott, a koronavírus-járvány harmadik hullámának emelkedő szakaszában van az ország, emelkedik a napi fertőzöttek száma, és nő az aktív betegeké is. Ezért is fontos - emelte ki -, hogy a legesendőbb korosztályt mielőbb védelemben részesítsék, aminek egyetlen hatásos fegyvere a védőoltás.



Beszámolt arról, hogy eddig 391 821 embert oltottak be Magyarországon, közülük 152 432-en már a második dózist is megkapták.



Továbbra is arra biztatott mindenkit, hogy akinek felkínálták az oltást, éljen vele. Aki pedig még nem regisztrált, tegye meg.



Müller Cecília az ápolók napjával összefüggésben megköszönte az ápolók áldozatos munkáját.



Kérdésre elmondta, eddig 1 474 715 adag vakcina érkezett Magyarországra. A pontos, gyártónkénti vakcinaszállítmányokat a koronavirus.gov.hu oldalon fogják közzétenni - tette hozzá.