Koronavírus-járvány

Hatévesen maradt árva a magyar kislány, mindkét szülője koronavírus-fertőzés miatt halt meg

„A szombati covid halálozás 70 fő, amiből kettő az én szűkebb családomhoz kötődik” – írta az a Facebookon az a Szilárd, akinek húgát a darnózseli hentes gyilkolta meg. Egy közeli unokatestvér (46) és a felesége (34), akik után egy 6 éves kislány maradt árván.



„Egy évvel a vírus megjelenése után sincsenek kidolgozott protokollok, megoldások, hogy egy ilyen esetben kinek mit és hogyan kell, lehet megtennie”– tette hozzá.



Szilárd unokatestvérét február elsején tesztelték és másnap tudta meg, hogy koronavírusos. Amikor még nem tudta, hogy beteg, meglátogatta a szüleit, így ők is megfertőződtek és karanténba kerültek. Az unokatestvér egy hét múlva légzési nehézséggel kórházba került, majd négy nappal később követte őt a felesége is. Szombat hajnalban pedig az édesapja is bekerült a kórházba.



Szilárd az unokatestvére a felesége számát adta meg közeli hozzátartozóként. Amikor meghalt, a kórház nem tudott már az asszonnyal sem beszélni, így a nő szüleit hívták fel. A férj anyósáék hamarabb tudtak a haláláról, mint az édesanyja. A férj édesanyja mindeközben egyedül volt otthon karanténban, a család telefonon félt közölni vele a gyászhírt. Azt gondolták, jobb lenne, ha valaki személyesen mondaná el az idős asszonynak, hogy meghalt a fia.

Végül felhívták a háziorvost, hátha van ötlete. Ő azt mondta, hogy nekik nincs védőruhájuk, amiben be lehetne menni. Azt javasolta, kérdezzék meg a mentőknél. Míg ezen tanakodtak, addigra jött az újabb lesújtó hír: meghalt a feleség is.



A feleség szülei másnap már nem bírták magukban tartani a fájdalmat, felhívták a férj édesanyját, és elmondták, hogy a fia és a menye is meghaltak. „Amikor megtudtam, hogy már tudja a hírt, lóhalálában vittem édesanyámat, a másik unokatestvérem pedig a harmadik testvért, hogy kapun keresztül valahogy próbáljanak segíteni.”



Szilárd szerint egy családban két áldozat nem gyakori, de egyedül élő vagy karanténban lévő embernek biztosan kellett már halálhírt közölni. „Úgy látom, erre egy éve nincs kitalálva semmi. Lehetne védőruhát rendszeresíteni a háziorvosnál például, egy kis odafigyeléssel lehetne rendszer, kinek és hogyan kell a hírt közölnie egyedül lévő emberrel, akinek utána egyedül kell mindezt feldolgoznia.”



Szilárd rokonai tragédiája miatt most először nézte meg a koronavírusban elhunytakról készített kormányzati listát. A 45 éves unokatestvére és 36 éves felesége mellett is feltüntettek alapbetegséget. Magas vérnyomást és a túlsúlyt.



A hat éves gyerek a nagyszülőknél van. Gyűjtés indult neki, sokan segítenek. „Vasárnap még a gyerekkel kapcsolatban is tanácstalanok voltunk, de úgy tűnik, hogy „az árván maradt gyerek problémára” a rendszernek vannak már válaszai, többféle szakember próbálta kitalálni, hogyan közöljék a kislánnyal, hogy szülei meghaltak.”



„Bele kell ordítanom az éterbe, amit a családom és én megtapasztaltam. Hátha eljut ez olyan helyre, ahol az ilyen problémák megoldásához legalább van szándék és erőforrás, talán kormányzati akarat is.” – írta a Facebookra Szilárd.