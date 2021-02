Koronavírus-járvány

Meghalt 110 beteg, 3093-mal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 110, többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje, és újabb 3093 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.



A kormányzati portálon azt írták: 397 116-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 14 145-re emelkedett, a gyógyultak száma 302 689.



Az aktív fertőzöttek száma 80 282. Kórházban 4024 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 352-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 25 536-an vannak, a mintavételek száma 3 457 538-ra nőtt.



Azt írták: eddig 391 821 embert oltottak be, közülük 152 432-en már a második oltást is megkapták. Az e heti terv szerint folytatódik a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok, és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is.



Kiemelték, hogy az elmúlt napokban Európa számos országához hasonlóan Magyarországon is nőtt az új fertőzöttek, a kórházi betegek száma, ez arra figyelmeztet, hogy a harmadik hullám jelei mutatkoznak itt is. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A kormány ezért március 1-jéig meghosszabbította a védelmi intézkedéseket. A kormány szerint a korlátozások feloldására csak fokozatosan és felelősen van lehetőség, de az emberek véleményét is kikérik az online konzultáción, amely csütörtökön elindult.



Kitértek arra is: a kormány előterjesztésére az Országgyűlés kedden kezdte tárgyalni a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbítását. Ennek célja a magyar emberek életének és egészségének megvédése, valamint a gazdasági károk mérséklése és a munkahelyek megőrzése - írták.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötött le a kormány, több tízmilliárd forint értékben, különböző gyártóknál. Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés oltóanyag érkezik és lassan, Magyarország mindent megtesz azért, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez - írták. A nyugati vakcinákon túl 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm-oltóanyag érkezik a következő négy hónapban. Az első, 550 ezer adag vakcinát tartalmazó kínai szállítmány kedden megérkezett Magyarországra. Oroszországból pedig egymillió ember oltására elég Szputnyik vakcina várható három hónap alatt. Ebből az első, 20 ezer ember oltására elég szállítmány február elején meg is érkezett.



"Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és amelyet már több országban is alkalmaznak" - hangsúlyozták.



Hozzátették, a védőoltás ingyenes és önkéntes, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni. A védőoltásra már több mint kétmillióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.