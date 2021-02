Ellátás

Uniós eljárás indult hazánk ellen a gyógyászati kannabisz elutasítása miatt

Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen, miután az az EU közös orvosi kannabisz álláspontja ellen szavazott az ENSZ illetékes testületében. 2021.02.19 08:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kötelezettségszegési eljárás indult csütörtökön Magyarország ellen, mert nem szavazott együtt a tagállamokkal a gyógyászati kannabisz témában az ENSZ Kábítószerügyi Bizottsága (CND) 2020 decemberi ülésén. A CND napirendjén egyebek mellett a kannabisz gyógyászati alkalmazását szorgalmazó napirendi pont volt. Ennek kapcsán a magyar kormány nevében felszólaló Dr. Dancs Ferenc, a migrációs kihívások kezeléséért felelős helyettes államtitkár arról értekezett a szavazást megelőző beszédében, hogy fűfogyasztás mértéke az elmúlt évtizedekben drasztikusan nőtt, ami szerinte már önmagában bizonyítja mennyire addiktív szerről van szó. A szavazás azonban valójában arról szólt, hogy az ENSZ Kábítószerügyi Bizottsága két évnyi egyeztetés után elfogadta az Egészségügyi Világszervezet ajánlását a kannabisz újrabesorolásáról - írta az EUrologus.



Az EU országok közös álláspontjának ENSZ-béli képviseletének figyelmen kívül hagyása miatt döntött a brüsszeli testület a kötelezettségszegési eljárás megindításáról a formális figyelmeztetés megküldésével Budapestre.



A történet előzménye, hogy az uniós tagállamok 2020 novemberében közös tanácsi határozatban adtak mandátumot, mely jogilag kötelező az uniós országokra nézve. Ezek után a magyar kormány kétszer is a WHO ajánlása ellen voksolt Bécsben. Mindezt úgy, hogy az EU-s közös álláspont arról szólt, hogy a kannabisz gyógyászati felhasználását tegyék lehetővé, nem a rekreációs használatát.



A Bizottság által küldött levélre most két hónapja van reagálni a magyar kormánynak, s csak ha nem kap Brüsszel kielégítő választ, akkor jön a következő lépésként a indoklással ellátott vélemény. Végső soron az Európai Unió Bírósága elé kerülhet az ügy.



“A legnagyobb kárvallottjai ennek a kormányzati hozzáállásnak súlyos, többek közt szklerózis multiplexes, epilepsziás és más krónikus betegséggel küzdő páciensek, akik számára sokszor az egyetlen hatékony gyógyszerek az orvosi kannabisz alapú készítmények” - mondta Szelestei Miklós, a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület elnöke az EUrologusnak. Az ENSZ ülést civil megfigyelőként követő szakember szerint a legaggasztóbb, hogy a magyar kormány szándékosan összemossa ezt a gyógyászati kérdést a kábítószer kérdéssel, miközben ezt a megközelítést immár az Európai Unió tagállamainak túlnyomó többsége meghaladta és egy betegjogi központúra cserélte.