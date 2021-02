Koronavírus-járvány

Főpolgármester-helyettes: még mindig lehet jelentkezni a fővárosi ingyenes szűrésre

Elkezdődött csütörtökön a főváros által szervezett ingyenes koronavírus-tesztelés, amelyre még mindig lehet jelentkezni, ugyanis a helyek 66 százalékát foglalták le - közölte Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtökön egy online háttérbeszélgetésen.



Emlékeztetett, a szűrés csütörtökön kezdődött és jövő szombatig tart, két helyszínen, a Városháza parkban és a Széll Kálmán téren, reggel 8 és este 6 óra között.



Kiss Ambrus elmondta, a főváros fenntartásában működő idősotthonokban ellátottak több mint 70 százaléka megkapta az oltást. "Akiket be lehetett oltani, és kérték, azoknak az oltása megtörtént" - fogalmazott.



A főpolgármester-helyettes közölte: az összes telephelyen mindössze 28 ellátott van, akinek jelenleg pozitív a teszteredménye. Ez a szám december 22-én még 251 volt.



Elmondta azt is, hogy az idősotthonokban dolgozók körülbelül 60 százaléka kapta már meg a koronavírus elleni oltást.



Kiss Ambrus beszámolt arról is, hogy eddig 34 ezer 869 adózó esetében érkezett be kérelem az iparűzésiadó-kedvezményre. Ez a katás vállalkozások - 900 millió forintos - kedvezményével együtt már éves szinten körülbelül 8 milliárd forintos kiesést jelent a fővárosnak - mondta.



A főpolgármester-helyettes kiemelte: ha nem kompenzálják a fővárost, akkor már a mostani adatok alapján is igazoltnak látszik, hogy november végére fizetésképtelenség állhat elő.



Kifejtette: az idei fővárosi költségvetés az iparűzési adó kedvezménye nélkül úgy készült el, hogy 80 milliárd forintot kell felhasználni a meglévő ugyanekkora összegű maradványból. Tehát minden olyan bevételkiesés, ami ezen felül van, finanszírozhatatlan - mondta.



Kiss Ambrus kitért arra is, a fővárosban termelődik az ország GDP-jének 36-37 százaléka, és ha itt tönkreteszik azt a "közszolgáltatási szövetet", amelyben ez a gazdasági egység működik, akkor ezzel ellehetetlenítik a döntéshozók a gazdasági kilábalást. Hozzátette: jól működő közszolgáltatás nélkül nincs fejlődő gazdaság.