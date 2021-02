Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a harmadik hullám kezdetén vagyunk

Az adatok szerint egyértelműen emelkedő szakaszba lépett a fertőzöttek száma, így a koronavírus-járvány harmadik hullámának kezdetéről beszélhetünk - közölte az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília elmondta, az elmúlt napokban számos járványügyi mutató romlott, szerdán 2853-mal nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.



A kórházakban nem nagy mértékben, de fokozatosan emelkedik az ápoltak száma: jelenleg 4021 ember szorul kórházi kezelésre, a lélegeztetőgépen lévő betegek száma 332-re emelkedett, és 104-en hunytak el. Az aktív fertőzöttek száma is növekedett, 78 625-en otthonukban vagy valamelyik kórházban gyógyulnak - ismertette a számokat a tisztifőorvos. Hozzátette: ezért is nagyon fontos az oltási terv pontos, folyamatos és következetes végrehajtása



Elhangzott, Magyarországon jelenleg többféle oltóanyag engedélyezett; a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Szputnyik V oltóanyagokkal már megkezdődtek az oltások, a kínai Sinopharm-vakcinát viszont még vizsgálják. Igyekeznek mind a dokumentáció átnézésével, mind a laboratóriumi vizsgálatokkal mielőbb végezni, hogy az oltóanyagot minél előbb rendelkezésre tudják bocsátani.



Jelezte, csütörtök este is várnak még egy oltóanyagszállítmányt az AstraZenecától, azonban a 88 ezer adag helyett 83 500 adag érkezik, ami 41 750 ember oltására lesz elég. Ezt a mennyiséget jövő héten tervezik kiszállítani az háziorvosokhoz.



Müller Cecília elmondta, hogy ismét "munkába állnak" a szűrőbuszok, ahol antigénalapú gyorsteszt elvégzésére lesz lehetőség azoknál, akiknél a háziorvos megrendelte azt.



A szűrőbuszhoz érkezőknél amennyiben pozitív az eredmény, megállapítják a fertőzöttséget. A negatív eredmény után azonban a mentőszolgálat munkatársai - szintén a helyszínen - elvégzik a PCR-tesztet is, amit laboratórium értékel majd ki.



Budapesten három helyen, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljának parkolójában, a csepeli Deák téri piacnál és a Papp László sportaréna F1-es bejáratánál várják a szűrésre érkezőket a buszok hétköznap 9-17 óráig.



A szakember elmondta azt is, hogy az enyhe oltási reakciókat nem kell jelenteni, azonban a súlyosakat igen, és ha valakinél az első oltás után ilyen jelentkezik, akkor a második dózist nem kaphatja meg. Arra vonatkozóan külön vizsgálat szükséges, hogy az illető másodszorra beoltható-e egy másfajta vakcinával - tette hozzá.



Kérdésre elmondta, hogy az egynapos műtéti beavatkozások előtt előírt PCR-tesz elvégzése ingyenes.



Arra a kérdésre, hogy a szennyvízvizsgálatoknál ki tudják-e mutatni a koronavírus mutációját, Müller Cecília azt válaszolta, hogy erre is külön módszert dolgoztak ki az népegészségügyi központban. Reményei szerint jövő héten már be tud számolni arról, hogy a találtak-e a szennyvízmintákban mutáns vírusra utaló jelet.