Bűnügy

20 évet kapott a gyermekeit védő édesanyát machetével meggyilkoló férfi

Húsz év fegyházra ítélte szerdán kihirdetett elsőfokú, nem jogerős döntésével a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki egy bozótvágó késsel megölt egy háromgyermekes családanyát Kőbányán - tudatta a bíróság sajtóosztálya közleményben.



Az ítélet tényállása szerint a 22 éves férfi 2019. december 30-án azzal a szándékkal csöngetett be a kőbányai társasházban lakó szomszédjához, hogy valakit megöljön. Amikor az ott lakó édesanya az ajtót résnyire kinyitotta, a férfi belökte azt és egy 44 centiméter hosszúságú bozótvágó késsel többször megszúrta a háromgyermekes nőt. A megtámadott nő gyermekei bemenekültek a szobába, és mobiltelefonon hívtak segítséget. A vádlott a vér látványától megrettenve elmenekült és másnap feladta magát a rendőrségen.



A tényállás azt is tartalmazza, hogy a vádlott néhány nappal a gyilkosság előtt az akkor még 13 éves féltestvérével szexuális cselekményt végzett, amelyről írt a naplójában, továbbá notebookján és mobiltelefonján 18 év alatti lányokról készült pornográf felvételeket tartott.



Az ügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt emelt vádat.



A Fővárosi Törvényszék szerdán kihirdetett elsőfokú ítéletével 20 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit aljas célból elkövetett emberölés, hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális visszaélés, valamint gyermekpornográfia bűntette miatt, továbbá elrendelte egy korábban más ügyben kiszabott 2 év, 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.



Az elsőfokú bíróság a vádhatóság álláspontjával szemben úgy ítélte meg, hogy az emberölésnél nem állapítható meg a különös kegyetlenség, továbbá a szexuális bántalmazásra irányuló aljas indok sem bizonyított. A hozzátartozója sérelmére elkövetett cselekménnyel kapcsolatban a bíróság azt állapította meg, hogy a szexuális cselekmény a sértett beleegyezésével, nem pedig a vádlott kényszerítése nyomán történt. Miután azonban az elkövetés időpontjában a sértett még nem töltötte be tizennegyedik életévét, belátási képessége korlátozott volt, ezért a bíróság szexuális visszaélés bűntettében is kimondta a vádlott bűnösségét.



A büntetés kiszabásakor a bíróság súlyosító körülményként értékelte többek között azt, hogy a vádlott visszaeső, korábban is ítélték már el szexuális cselekmény miatt. Ugyanakkor enyhítő körülménynek tekintette a bíróság, hogy a vádlott feladta magát a hatóságoknak, beismerő vallomást tett és megbánta tettét.



Bár az ügyészség tényleges életfogytiglan kiszabását indítványozta, a bíróság szerint azonban a vádlott a cselekmény elkövetésekor 22 és fél éves, azaz fiatal felnőtt volt, ezért esetében a büntetési célok a hosszú, de határozott idejű szabadságvesztéssel is elérhetők.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős: az ügyész az emberölésnél súlyosabb minősítések megállapítása, valamint a szexuális kényszerítésben történő bűnösség megállapítása és súlyosabb büntetés kiszabása miatt jelentett be fellebbezést.



A bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta - közölte a törvényszék.



A Fővárosi Főügyészség közleményében tudatta, hogy tényleges életfogytiglan kiszabása érdekében fellebbezett.