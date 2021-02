Választás

Tudomásul vette az NVB Rádi Péter elnök lemondását, módosították az ügyrendet

Tudomásul vette Rádi Péter elnök lemondását a Nemzet Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén. Rádi Péter a testületből is távozott.



Rádi Péter 2015-től volt az NVB tagja, majd Patyi András lemondása után, 2018. augusztus 14-étől az elnöke, azonban február 5-én lemondott a testületben betöltött tagságáról és elnöki tisztségéről is. Az NVB szerdán jegyzőkönyvi döntéssel tudomásul vette, hogy Rádi Péter megbízatása február 5-én megszűnt.



A testületbe Rádi Péter helyett soron következő póttagként Téglási András ülhetett be, aki a szerdai ülésen már részt is vehetett. A testületet az új elnök megválasztásáig Bozsóki Éva elnökhelyettes vezeti.



Az NVB szerdai ülésén módosította az ügyrendjét is. Az Országgyűlés tavaly decemberben úgy módosította az NVB működésére, a tagok illetményére vonatkozó szabályt, hogy a bizottság választott és az országgyűlési frakciók által delegált tagjainak a havi tiszteletdíja a közszolgálati tisztviselői illetményalap tizenkétszerese, a bizottság elnökéé pedig az illetményalap huszonegyszerese. Az Országgyűlés új szabályként határozta meg, hogy az NVB elnökének döntése alapján csökkenteni kell annak a tagnak a tiszteletdíját, aki az előző naptári évben az ülések legalább 20 százalékáról igazolatlanul távol maradt. Az ülésről való távolmaradás igazolásának részletes szabályait a bizottságnak az ügyrendjében kellett meghatároznia, ez a szerdai ügyrendmódosítással megtörtént.



Az Országgyűlés a választási eljárásról szóló törvény tavaly decemberi módosításakor arra is megteremtette a lehetőséget, hogy a jövőben az NVB ülése az elnök döntése alapján elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével is megtartható legyen, de továbbra is hatályban maradt az a szabály, hogy a választási bizottság ülése nyilvános. Az NVB-nek az elektronikus ülésezés részletszabályait az ügyrendjében kellett meghatároznia, a tagok ezt is megtették szerdán.



A módosítás értelmében amennyiben elektronikusan tart ülést az NVB, a videokonferenciát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az általa meghatározott módon közvetíti, az NVI székházában. Vagyis, a tagoknak nem kell személyesen megjelenniük az ülésen, de az érdeklődők csak az NVI székházában, kivetítőn követhetik nyomon az ülést.



Az ügyrendmódosítás érintette a beadványozók meghallgatásának lehetőségét is. Az NVB korábban a testület elnökének kezdeményezésére döntött arról, meghallgatja-e a beadványozót, a módosítás nyomán azonban már bármelyik tag kezdeményezheti ezt.



Az NVB arról is döntött, csak a testület Országgyűlés által választott tagjai kaphatnak lehetőséget a döntési javaslatok bemutatására.