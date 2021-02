Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: tanulmányozzák a kínai oltóanyag dokumentációját

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakemberei tanulmányozzák a kedden Magyarországra érkezett 550 ezer adag kínai Sinopharm oltóanyag dokumentációját - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.



Müller Cecília elmondta: később rendelkezésre bocsátják a vakcina alkalmazási előiratát és a betegtájékoztatót is. "Igyekszünk, hogy az NNK minél előbb felszabadíthassa, és az oltásra várók rendelkezésére bocsáthassa a védőoltást" - fogalmazott.



Tájékoztatása szerint eddig 348 927 embert oltottak be, közülük 134 824-en már a második védőoltást is megkapták.



Azt mondta, "a járvány nem enged a szorításból", az elmúlt 24 órában 77 250-re nőtt az aktív fertőzöttek, 4014-re a kórházban ápoltak és 321-re a lélegeztetőgépen lévők száma. Emellett Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben, Zalaegerszegen és öt Budapest környéki településen nőtt a szennyvízben a vírus örökítőanyagának mennyisége.