Koronavírus-járvány

Az újraindításról szóló konzultáció kérdéseit ismertette Dömötör Csaba - videó

Az újraindításról szóló, napokon belül induló konzultáció kérdéseit ismertette a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.



Dömötör Csaba a videón azt mondta: a fő témák között szerepel, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket fokozatosan, lépésről lépésre vagy a járvány végén egy lépésben kell-e feloldani.



Arról is kérdezik az embereket, hogy akinek van védettségi igazolványa kapjon-e felmentést egyes intézkedések alól, valamint egyetértenek-e azzal, hogy a járvány elmúltáig csak azok a külföldiek léphessenek be Magyarország területére, akiket beoltottak vagy akiknek védettségi igazolványa van - tudatta.



Elmondta: egy kérdés az este 8 óra utáni kijárási tilalmat is érinti, több pedig az éttermek, szállodák, sportlétesítmények újranyitásával foglalkozik. Ennek a lehetősége a járványügyi helyzettől függ, de szeretnék tudni, mennyien támogatják az újranyitást a biztonsági szabályok betartása mellett - tette hozzá.



Az államtitkár szerint erősítheti a járvány elleni összefogást, ha egyetértési pontok jönnek létre ezekben a kérdésekben.



Minden vélemény számít - mondta Dömötör Csaba, aki ezért mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a konzultációban.