Koronavírus-járvány

Elege lett a járvány miatti szigorításokból: fellázadt a börtönben a móri mészáros

"Torkig lett a járvány miatti szigorú megszorításokkal, ezért fellázadt a börtönben a móri mészárlás miatt elítélt Weiszdorn Róbert" - írja a Blikk.



Akkor telt be a pohár Weiszdorn Róbertnél, amikor az intézet vezetője közölte a rabokkal, a pandémia végéig az udvarnak már csak egy kis részét használhatják. A bejelentésre reagálva fogta magát és körbesétált az egész udvaron, érintve az elzárt területet is.



Tettét megrovással büntette a Kozma utcai büntetésvégrehajtási intézet igazgatója.



A lap úgy tudja, a börtönben más szigorításokat is bevezettek.



Mint ismeretes, Weiszdorn Róbert volt a magyar krimalisztika legbrutálisabb rablógyilkosságának egyik elkövetője. Társával, Nagy Lászlóval nyolc embert öltek meg 2002-ben a móri bankfiókban. A két tatabányai férfi talán azt hitte, soha nem buknak le, hiszen öt éven át nem kerültek a hatóságok célkeresztjébe. Helyettük a bíróság Kaiser Edét ítélte valós életfogytiglani börtönbüntetésre. Fordulatot egy amatőr régész hozott az ügyben, Szebenyi István, aki a tarjáni erdőben fémkeresőjével megtalálta többek között a Móron használt fegyver több részét is. Innentől felgyorsultak az események, a rendőrség elkapta a valódi tetteseket Tatabányán.



A tárgyalást csak egyikük élte meg, Nagy László ugyanis a börtöncellájában öngyilkos lett. Weiszdorn a bírái előtt egy pillanatig sem tagadta a mészárlást, állítása szerint Nagy kényszerítette, hogy vegyen részt a borzalmas bűncselekményben. Utána pedig azért nem adta fel magát, mert a társa megfenyegette: ha bármit mondani vagy tenni mer, megöli őt és a családját is. Végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, s legkorábban negyven év múlva szabadulhat.