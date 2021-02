Koronavírus-járvány

Galgóczi: megérkezett az első vakcinaszállítmány Kínából

Megérkezett az első vakcinaszállítmány Kínából, ezzel már ötféle oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi, online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes elmondta, a kedden érkezett 550 ezer adag oltóanyag 275 ezer ember oltására elég. Ezzel a készítménnyel akkor kezdődhetnek meg az oltások, ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ elvégzi a szükséges vizsgálatokat és az oltóanyag felhasználására engedélyt ad.



A kínai vakcinával a háziorvosi körzetekben "találkozhatnak" az oltandók - tette hozzá.



Az osztályvezető rámutatott, ezzel a vakcinával együtt már öt típusú oltóanyag van Magyarországon annak érdekében, hogy minél gyorsabban, minél több ember kaphassa meg az oltást.



Kitért arra, a héten két ütemben jön a Pfizer/BioNTech 102 960 adag oltóanyag-szállítmánya: az első már kedden megérkezett a kórházi oltópontokra, a többit szerdára várják.



Galgóczi Ágnes szólt arról, hogy az e heti oltási terv szerint a regisztrált legidősebbek oltása az oltópontokon a Pfizer- és a Szputnyik, a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek oltása a háziorvosoknak biztosított AstraZeneca-vakcinával folytatódik.



Az "oltócsapatok" visszatérnek a szociális intézményekbe és folyamatos az egészségügyi dolgozók oltása is - jegyezte meg.



Az osztályvezető azt kérte, az oltóanyagokról csak megbízható forrásokból tájékozódjanak, és éljenek a védőoltás lehetőségével.



Galgóczi Ágnes kérdésekre válaszolva elmondta: a védőoltás beadását kérdőív kitöltése és az oltásra érkező fizikális vizsgálata előzi meg. Az oltandónak minden, az oltást esetlegesen befolyásoló körülményről tájékoztatnia kell az oltóorvost.



A szakember kitért arra is, hogy minden, laboratórium által végzett PCR-vizsgálatról jelentést kell tenni a hatóságoknak a járvány alakulásának követése érdekében.



Az osztályvezető köszönetet mondott a háziorvosoknak az oltási programban való részvételért. Szavai szerint ahogy egyre több vakcina lesz elérhető Magyarországon, úgy lesz egyre nagyobb szükség a munkájukra, amelyben segítséget kapnak a megyei kollegiális vezetőktől, illetve a megyei vakcinabizottságoktól is.



Galgóczi Ágnes a járványügyi adatokról elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 823-mal emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, ezzel együtt a járvány kezdete óta 389 622 embernél mutatták ki a koronavírust.



Elhunyt 85, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 837-re emelkedett - fűzte hozzá.



Beszámolt arról, hogy kórházban 3979 embert kezelnek a fertőzés miatt, közülük 318-an szorulnak gépi lélegeztetésre.