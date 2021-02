Koronavírus-járvány

Orbán: május végéig 3,5 millióval több embert tudnak beoltani az országban, mint egy hasonló méretű EU-s államban

Magyarországnak minden oltóanyagra szüksége van, mert a koronavírus elleni oltás menti meg az életet és a munkahelyeket; az európai vakcinaellátás bizonytalanságai mellett Magyarországon május végéig 3,5 millióval több embert tudnak beoltani, mint egy hasonló méretű EU-s ország, amely csak nyugati vakcinával olt - jelentette ki a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés idei első ülésén.



Orbán Viktor napirend előtt hangsúlyozta, a kabinet november óta nem változtatott a védelmi intézkedéseken, ezért sikerült a járványt keretek közé szorítani. Ahol folyamatosan változtatták a lépéseket, hatalmas erővel éledt fel a harmadik hullám - jegyezte meg.



Rámutatott ugyanakkor: a járványadatok egész Európában, így Magyarországon is növekedést mutatnak. Itthon a járványgörbe 10 napja nem csökken, a második hullám lefelé tartó szakasza megtorpant, vélhetően a ragályosabb vírusmutáció miatt ismét emelkedő tendencia jöhet. Ezért szükség van az Országgyűléstől kapott felhatalmazás meghosszabbítására és az eddigi szabályok szigorú, következetes betartására.



Az újranyitás ügyében úgy fogalmazott: a kormány nemcsak a "zárva táblát" akarja átfordítani, hanem újra akarja indítani a gazdaságot, az egész polgári társadalmi életet. "Azt akarjuk, hogy erősebben jöjjünk ki a járványból, mint ahogy belementünk" - hangoztatta.



Az újraindítás feltételének a vakcinát nevezte a kormányfő, mert anélkül nem lehet megállítani a vírust.



Ezért tartja a legfontosabb mai feladatnak minél több vakcina gyors beszerzését. "Nekünk minden olyan vakcina jó, amely biztonságos, és amellyel a világon már több millió embert beoltottak" - jelentette ki.



Az orosz vakcináról elmondta: 3 hónap alatt 1 millió ember oltására elegendő oltóanyag érkezik Magyarországra. A kínai vakcina ügyében pedig arról tájékoztatott, hogy 2,5 millió ember beoltására elég vakcinát vásárolnak.



Így Magyarországon már 5 hatékony és biztonságos vakcinának van engedélye, ami a tömeges oltás megkezdésének kulcsa - összegzett.



Az európai vakcinellátás bizonytalanságai mellett is biztosan kijelenthető: a magyarok május végéig 3,5 millióval több embert tudnak beoltani, mint egy olyan, hasonló méretű EU-s ország, amely csak nyugati vakcinákra támaszkodik - mondta a miniszterelnök, aki reális esélyt lát arra, hogy április elejére a beoltottak száma meghaladja a 2 milliót, vagyis minden 60 évnél idősebb regisztrált megkapja az oltást.



Felfogása szerint Magyarországnak minden oltóanyagra szüksége van, mert az oltás menti meg az életeket és a munkahelyeket. Hozzátette, nem szabadna a vakcinából politikai kérdést csinálni, "nem a vakcina területén kell bizonygatni az amerikaiak és a brüsszeliek iránti elkötelezettséget".



Jelezte, a nyitásról online konzultáció indul, 7 kérdésben kérik ki az emberek véleményét.

A gazdasági helyzetről azt közölte: a kormányzati válságkezelés lényege a munkahelymegvédés volt, ezért hitelmoratóriumot vezettek be, bértámogatással segítik a bajbajutott vállalkozásokat, a nehéz helyzetbe került ágazatokban átvállalják a bérek felét, elengedték a szociális hozzájárulási adót, és felére csökkentették az iparűzési adót - sorolta, a célzott bértámogatásról pedig hangsúlyozta: mintegy 80 milliárd forintból 250 ezer munkahelyet sikerült megvédeni. Kiemelte azt is: beruházási támogatást adtak 1434 vállalkozásnak, ami 280 ezer munkahely megtartását, létrehozását segítette elő.



A gazdaságvédelmi intézkedéseket eredményeseknek nevezte, mert decemberben ugyanannyian dolgoztak, mint a járvány előtt, a munkanélküliek aránya pedig a harmadik legalacsonyabb az EU-ban.



A miniszterelnök megerősítette: amint lesz elég vakcina, hozzákezdenek a korlátozások fokozatos enyhítéséhez.



A kormány gazdaság-újraindítási akciótervet indított - folytatta -, a kabinet meggyőződése, hogy a gazdaságot munkahelyteremtéssel, adócsökkentéssel, beruházástámogatással kell újraindítani.



Az akcióterv hét lépése: a lakásépítési áfa 5 százalékra csökkentése, a lakásfelújítási program, a bajbajutott vállalkozások bértámogatása, az orvosbéremelési program, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak szja-mentessége és kamatmentes újraindítási gyorskölcsön biztosítása - 10 millió forintig - a legkisebb vállalkozásoknak - ismertette.



Az akcióterv ezeket követő lépése egy nagyívű beruházástámogatási program, amelyet az EU-val közösen finanszíroznak, és amelynek legnagyobb nyertese a felsőoktatás lesz, megvalósul az ország legnagyobb egyetemfejlesztési terve 1500-2000 milliárd forintos befektetéssel - közölte.



Orbán Viktor hangsúlyozta, a mai válságkezelés logikája más, mint 2010 előtt volt: a mostani nemzeti jellegű, nem az emberekkel fizetteti meg a válság árát, szemben a 2010 előtti világgal, amikor a válságok árát főként a nyugdíjasokkal fizettették meg.



A 13. havi nyugdíj visszaépítéséről megjegyezte: kötelesség anyagilag is megbecsülni azokat, akik egy élet munkájával felépítették az országot.



A 25 év alattiak szja-mentességét úgy kommentálta: a kormány fontosnak tartja, hogy minden fiatal a saját lábára tudjon állni, el tudja kezdeni az önálló életét.



A kormányfő úgy összegzett: Magyarország egy erős ország, ezért állta jól a sarat a járvány idején.



Végül elmondta, a kormány az elkövetkező hónapokban három nagy ügyön fog dolgozni: végigviszi a tömeges oltási akciót; a konzultáció után - az emberek véleményét figyelembe véve - fokozatosan, kellő óvatossággal kivezeti a korlátozásokat; és újraindítja a gazdaságot.



A miniszterelnök reméli, az ország erősebb lesz a járvány után, mint előtte volt.



Orbán Viktor arra kérte a képviselőket, pártállásra tekintet nélkül támogassák a kormány válságkezelő és gazdasági újraindítási akciótervét.