Oktatás

Péntekig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe

A középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait - a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapokat - az általános iskolák töltik ki. 2021.02.15 11:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Budapest, 2021. február 15., hétfő (MTI) - Péntekig, február 19-éig adhatják be a diákok jelentkezésüket a középfokú intézményekbe - közölte az Oktatási Hivatal (OH) hétfőn az MTI-vel.



A középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait - a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapokat - az általános iskolák töltik ki.



A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulni szándékozóknak a dokumentumokat egyénileg kell kitölteniük az OH honlapján elérhető KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program erre létrehozott felületén.



A kitöltött dokumentumokat - a tájékoztatóban leírtak szerint - aláírva kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-nak.



A hivatal honlapján nyilvánosságra hozták a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményeinek átlagait és eloszlását. Így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolákba jelentkezzenek - közölte az OH.