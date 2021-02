Családpolitika

Novák: óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt

Óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt, amelyet a kormány a gazdasági újraindítási akcióterv részeként indított el januárban - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton a Facebook-oldalán.



Novák Katalin a közzétett videóban emlékeztetett, hogy a kormány a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonfelújítási költségeinek felét, maximum hárommillió forintig visszatéríti. A lehetőség legalább 2022. december 31-ig rendelkezésre áll. Akik nem tudják előre megfinanszírozni a felújítási költségeket, maximum hatmillió forintos felújítási kölcsönt vehetnek fel - mondta.



Hozzátette: ezt a bankfiókokban lehet igényelni.



A miniszter az otthonfelújítási támogatás feltételei között említette, hogy az igényléshez legalább egy év biztosítotti jogviszony szükséges. Házaspárok, élettársak esetén elég, ha az egyiküknek megvan ez a jogviszony, és a felsőoktatási jogviszonyt is elfogadják. Az igénylőnek továbbá nem lehet köztartozása - fűzte hozzá.



Kitért arra is: a támogatás felerészben finanszírozhatja a munkadíjat és fele részben az anyagköltséget. Ezekről a számlákat gyűjteni kell, majd elektronikusan, személyesen vagy postai úton be kell nyújtani őket a Magyar Államkincstárnak - tájékoztatott Novák Katalin.