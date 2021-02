Ellátás

Megmagyarázta az EMMI a baleseti intézetben tapasztalt döbbenetes hideget

Reagált az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Fiumei úti baleseti intézetben tapasztalt hidegre, amiről a Népszava mellett az ATV is beszámolt. Az ATV-nek küldött válaszában a szaktárca azt hangsúlyozta, hogy „csak ehhez hasonló szélsőséges időjárásban jelentkezik a probléma, illetve ideiglenes megoldással be tudták fűteni a helyiségeket.”



A válasz szerint a neurológiai osztályon már elvégezték a részleges szigetelést. Az épület hőmegtartó képességét kizárólag az extrém időjárási körülmények teszik próbára (országos hidegrekord, szeles idő), amely jellemzően évente egyetlen alkalommal fordul elő.



Az ATV-nek küldött válaszban arra is kitért az EMMI, hogy péntek délelőtt az intézményvezető és a főnővér végigellenőrizte az osztályokat, majd átmenetileg elrendelték plusz elektromos fűtőeszközök üzembe állítását – amennyit az elektromos hálózat elbír, így az 5. emeleti nővérszobában 23°C, az északi kórteremben 21°C, a folyosón 22 °C a hőmérséklet.



„Az Országos Kórházi Főigazgatóság a közeljövőben felméri a kórházi épületek állapotát, és az elkészített kataszter alapján dönt a legszükségesebb infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról" - válaszolta az ATV-nek az EMMI.