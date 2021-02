Koronavírus-járvány

Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása

Előzetes jóváhagyást adtak a Szputnyik V vakcina gyártására a szerbiai látogatáson tartózkodó orosz szakértők, ami azt jelenti, hogy a védőoltás gyártásának első fázisa néhány hónapon belül megkezdődhet a nyugat-balkáni országban is - közölte Nenad Popovic szerb innovációs miniszter.



A tárcavezető rámutatott: a gyártás első fázisa azt jelenti, hogy az Oroszországból Szerbiába szállított oltóanyagot a belgrádi laboratóriumban csomagolják, és onnan szállítják az ország más részeire, illetve a térség államaiba. Hozzátette: az orosz szakértők hamarosan azt is felmérik, mikor kezdődhet meg az oltóanyag tényleges gyártása is Szerbiában, a várakozások szerint erre az év vége felé lehet számítani.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma szombatra Szerbiában 1928-cal 417 871-re, Koszovóban 372-vel 63 805-re, Észak-Macedóniában 367-tel 96 537-re, Montenegróban 563-mal 68 004-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 279-cel 125 455-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 16-tal 4199-re, Koszovóban hattal 1540-re, Észak-Macedóniában öttel 2971-re, Montenegróban 11-gyel 880-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 13-mal 4871-re nőtt.