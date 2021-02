Koronavírus-járvány

Covid-igazolvány - az Európa Tanács szerint semmilyen formában nem korlátozhatóak a be nem oltott emberek jogai!

A kormány szerdán döntött a koronavírus elleni védettségi igazolvány bevezetéséről. (A címlapképünk illusztráció, nem ezt ábrázolja!) A legfontosabb részleteket egy pénteken megjelent kormányrendelet rögzítette. Ez alapján háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget: ha valaki megkapta a védőoltást, vagy igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott erről vagy nem készült erről teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesését is.



Ha valaki megkapta a védőoltást, nem kell igényelnie az igazolványt. Az állam hivatalból postázza az ingyenes kártyát, annak kiállítását külön nem kell kérni. A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett tartalmazza majd a védőoltás idejét, valamint típusát.



Ha valaki korábban igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, akkor a fertőzésből való felgyógyulás napja jelenti a védettség kezdetét - tették hozzá. A felgyógyulás napja az az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott dátum, amikor negatív PCR-tesztje vagy antigéngyorstesztje lett, miután korábban pozitív tesztje vagy tesztjei voltak.



Abban az esetben, ha valakinek csak a fertőzést igazoló pozitív tesztje van, de több teszt nem készült - mert például tünetmentes vagy enyhetünetes volt és otthoni karanténban maradt -, akkor a teszt utáni 10. nap a felgyógyulás hivatalos napja. Közölték: a védettségi igazolvány érvényessége az igazolt felgyógyulást követő 6 hónap. A kártya ebben az esetben is ingyenes, az állam hivatalból postázza, annak kiállítását külön nem kell kérni.



A tájékoztatás szerint ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott erről vagy nem készült erről teszt, akkor igazolhatja a fertőzésen való átesését ellenanyag-vizsgálattal is. Ebben az esetben a vizsgálat önköltséges, de hatósági áras lesz, melynek összege 11 ezer forint. Emellett ki kell fizetni a védettségi igazolvány kiállításának 3000 forintos összegét is.



Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy valaki korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap. Ebben az esetben a védettségi igazolványt elektronikus úton - a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon - vagy személyesen is lehet igényelni bármely kormányablakban.

A védettséget az igazolványon túl applikációval is lehet igazolni. Az applikáció az érintett azonosítását követően - az EESZT-ből szerzett adatok alapján - igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció az oltott nevét, az érintett TAJ-számát, az oltás idejét, a védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg.



A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, és az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.

Az Európa Tanács előírja, hogy nem kaphatnak többletjogokat az oltási igazolvánnyal rendelkezők! A Covid-19 oltással kapcsolatos etikai, jogi és gyakorlati szempontokat vizsgálta az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE). Ez alapján határozatot hoztak, amit február elején nagy többséggel el is fogadtak. Ennek 7.3.1-es pontja kimondja (ide kattintva meg is nézheti):



"A kormányok gondoskodjanak róla, hogy állampolgáraik tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassák magukat, ha ők maguk nem akarják ezt megtenni."