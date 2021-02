Koronavírus-járvány

Megkezdődött az oltás a Szputnyik-vakcinával

MTI/Balogh Zoltán

Csütörtökön, elsőként Budapesten, megkezdődött az oltás a Szputnyik-vakcinával - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.



A kormányzati portál szerint a héten 2800 idős embert oltanak be az orosz vakcinával négy budapesti kórházi oltóponton, a Dél-Pesti Centrumkórházban, a Honvédkórházban, a Szent János Kórházban és a Szent Imre Kórházban. A fővárosi háziorvosi praxisok választhatták ki az oltáshoz azokat a regisztrált időseket, akik megfelelnek a feltételeknek - tették hozzá.



Közölték: a Szputnyik már a negyedik Magyarországon alkalmazott vakcina a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca mellett. Miután az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, Magyarország leszerződött Oroszországgal egymillió ember oltásához elég oltóanyagra, amely három hónap alatt érkezhet meg.



Emlékeztettek: a magyar gyógyszerészeti hatóság január 20-án engedélyezte az orosz vakcinát. A most oltásra kiosztott vakcinák decemberben érkeztek Magyarországra, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) február 7-én engedélyezte a felhasználásukat. Megjegyezték: a február 2-án érkezett 40 ezer adag Szputnyik V vizsgálata még zajlik, azokkal később kezdődhet meg az oltás.



Az orosz vakcináról az írták: 18 év felett adható és két oltás szükséges belőle, 21 napos különbséggel. Oroszországban és Szerbiában is minden 18 év feletti korosztályban használják, a vajdasági magyarok is nagy számban oltakoznak ezzel a vakcinával - tették hozzá.



Idézték Müller Cecília országos tisztifőorvost, aki a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta: az orosz alkalmazási előiratban volt egy olyan rész, amely arról szólt, hogy bizonyos krónikus megbetegedések esetén kellő óvatossággal kell adni ezt a vakcinát. Ezért a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy döntött, hogy - a biztonságot előtérbe helyezve - egyelőre azokban a betegségcsoportokban nem alkalmazzák. Ugyanakkor életkor szerinti határ nincsen, tehát azok az idősek, akik nem szenvednek ezekben a krónikus betegségekben, ugyanúgy megkaphatják az orosz vakcinát, mint a többi oltóanyagot - mondta az országos tisztifőorvos.



Hozzátette: az alkalmazási előírások idővel változhatnak, hiszen az egyes vakcinákról újabb és újabb információk, tudományos eredmények látnak napvilágot. Amint ezek megjelennek, a gyártó fogja változtatni az alkalmazási előírást, és annak megfelelően módosulhat az is, hogy kik kaphatják meg biztonsággal a vakcinát.



A koronavirus.gov.hu oldalon ismertették a Szputnyik V oltóanyaggal kapcsolatos legfontosabb információkat is. Azt írták: ez egy kombinált, vektor alapú vakcina, amelyből két oltás szükséges. A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet.

A Szputnyik V 18 éves és idősebb embereknél alkalmazható, koronavírusos megbetegedést nem okozhat. Az oltóanyag a szövődményekkel járó, illetve súlyos lefolyású, halállal végződő betegség kialakulása ellen nyújt védelmet. Hozzátették: a vakcina által biztosított védelem ideje még nem ismert.



Közölték: azok is olthatók ezzel a vakcinával, akik már átestek a betegségen és meggyógyultak, oltás előtt pedig nem szükséges antigén-gyorsteszt.



A védőoltás beadása oltási terv alapján történik a kijelölt oltópontokon, ahol az oltóorvos kikérdezi, szükséges mértékben megvizsgálja a z oltandót, és azután dönt, hogy beadható-e a vakcina.



Nem javasolt az oltás akut lázas betegség, az oltás összetevőivel szembeni allergiás reakció, kórelőzményben szereplő bizonyos gyógyszerallergia, várandósság, szoptatás, 18 évnél fiatalabb életkor, krónikus vesebetegség vagy májbetegség, endokrin betegségek, jelentős eltérések a pajzsmirigyfunkciós értékekben, nem megfelelően kezelt cukorbetegség, súlyos vérképzőszervi betegségek, epilepszia és más központi idegrendszeri betegség, akut koronáriaszindróma, akut agyi keringési probléma, szívizomgyulladás, szívbelhártya-gyulladás, szívburokgyulladás, autoimmun betegség és rosszindulatú daganatos betegség esetén - ismertették.



Hozzátették: az oltás után reakció lehet érzékenység, fájdalom és duzzanat, esetleg bőrmelegség a beadás helyén, gyengeség, fejfájás, rossz közérzet, orrdugulás, orrfolyás, láz, étvágytalanság, hányás, szédülés. Az oltási reakciókat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek vagy a NNK-nak is lehet jelenteni - közölték.